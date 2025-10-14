韓媒嫌國軍裝備老舊 顧立雄：籌購新式裝備陸續到位中

韓國媒體報導，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，且台灣大多數的「草莓兵」素質糟糕。國防部長顧立雄表示，軍方按照四大面向陸續籌購新式裝備，交運到位後，就會陸續淘汰舊式武器，提升聯合作戰能力。

韓國媒體日前刊登一篇文章，質疑台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，容易遭到中共入侵威脅，主因是台灣長期預算僅佔GDP的2%。報導質疑陸軍砲兵主要武器M114和M101牽引式榴彈砲，歷史可追溯至二戰時期，且台灣大多數的「草莓兵」素質糟糕，受到過度保護。

韓文媒體報導的同時，據當地資料統計，南韓目前仍是M101榴彈砲的最大使用國，約有2000門仍在服役中。同時也研發出將M101榴砲搭載於5噸軍用卡車上的K105A1自走砲。

國防部長顧立雄表示，我方按照聯合作戰計畫以及建軍的四大面向，也就是有關不對稱戰力、提升防衛韌性及後備戰力，以及厚植灰色地帶應處能量，陸續籌購新式裝備，等交運到位後，就會陸續淘汰舊式裝備，提升戰力，總體提升聯合作戰的能力。

另一方面，軍方計畫採購效期可達5年的戰備儲存水，每瓶120元的估價引發外界質疑遠超過市面行情，顧立雄說，現在還在預算編列階段，採購案要執行時，會再訪視商情，國內如果有產能，會依國內實際價格公開招標。