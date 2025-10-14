快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
韓國媒體質疑，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，現役火砲仍源自二戰時期。國防部長顧立雄表示，軍方按照四大面向陸續籌購新式裝備，交運到位後，就會陸續淘汰舊式武器，提升聯合作戰能力。圖／軍聞社提供
韓國媒體質疑，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，現役火砲仍源自二戰時期。國防部長顧立雄表示，軍方按照四大面向陸續籌購新式裝備，交運到位後，就會陸續淘汰舊式武器，提升聯合作戰能力。圖／軍聞社提供

韓國媒體報導，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，且台灣大多數的「草莓兵」素質糟糕。國防部顧立雄表示，軍方按照四大面向陸續籌購新式裝備，交運到位後，就會陸續淘汰舊式武器，提升聯合作戰能力。

韓國媒體日前刊登一篇文章，質疑台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，容易遭到中共入侵威脅，主因是台灣長期預算僅佔GDP的2%。報導質疑陸軍砲兵主要武器M114和M101牽引式榴彈砲，歷史可追溯至二戰時期，且台灣大多數的「草莓兵」素質糟糕，受到過度保護。

韓文媒體報導的同時，據當地資料統計，南韓目前仍是M101榴彈砲的最大使用國，約有2000門仍在服役中。同時也研發出將M101榴砲搭載於5噸軍用卡車上的K105A1自走砲。

國防部長顧立雄表示，我方按照聯合作戰計畫以及建軍的四大面向，也就是有關不對稱戰力、提升防衛韌性及後備戰力，以及厚植灰色地帶應處能量，陸續籌購新式裝備，等交運到位後，就會陸續淘汰舊式裝備，提升戰力，總體提升聯合作戰的能力。

另一方面，軍方計畫採購效期可達5年的戰備儲存水，每瓶120元的估價引發外界質疑遠超過市面行情，顧立雄說，現在還在預算編列階段，採購案要執行時，會再訪視商情，國內如果有產能，會依國內實際價格公開招標。

國防部 顧立雄 草莓 國軍

相關新聞

美參院倡邀台參加環太軍演 顧立雄：公布前不評論

美國聯邦參議院通過新一年度國防授權法案，強烈鼓勵國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。國防部長顧立雄今天表示，台美之間的軍事交...

韓媒嫌國軍裝備老舊 顧立雄：籌購新式裝備陸續到位中

韓國媒體報導，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，且台灣大多數的「草莓兵」素質糟糕。國防部長顧立雄表示，軍方按照四大面向陸續...

共軍遠火部隊若對台飛彈洗地 國軍能有明確反制策略？

面對共軍遠火部隊，國軍是否可能採GPS干擾方式，擴大磐石干擾車部署？另，限制對岸精準飛彈的同時，我方也可能破解共軍火箭保存戰力策略，例如，共軍遠火精準火箭射程超過300公里，且知悉我擁有海馬斯系統，對台打擊又會如何布陣？我方如何破解？

環太軍演 學者：「強烈鼓勵邀請」用語積極

美國參院通過國防授權法案中多項協助強化台灣防衛能力與韌性的條文，學者分析，短期內海軍雖不太可能正式參與環太平洋軍演，但國...

朝野關注 下次環太軍演是否受邀

美參議院通過國防法案，「強烈鼓勵」邀台參與環太軍演。國民黨立委馬文君呼籲，更希望是正視台灣迫切的需求，而不是為特定的軍火...

新聞眼／美邀台灣參加環太平洋軍演？川普制衡北京籌碼

美國聯邦參眾兩院首次將「邀請台灣參加環太平洋軍演」都列入國防授權法條文，比起以往更有機會送到美國總統川普桌上被簽署成案；...

