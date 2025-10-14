環太軍演 學者：「強烈鼓勵邀請」用語積極

美國參院通過國防授權法案中多項協助強化台灣防衛能力與韌性的條文，學者分析，短期內海軍雖不太可能正式參與環太平洋軍演，但國會每年持續提出，最後仍有機會成為事實，我方要保持戰略耐心。且美對台提供軍事援助，「態度」比「額度」有意義。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，參院通過授權法案的整體方向，符合近年台美雙邊軍事安全合作的主要項目。至於美國對台提供軍事援助，「態度」比「額度」更有意義。

政大外交系教授黃奎博說，美國國會這次強烈鼓勵邀請台灣加入環太軍演，有點像去年北約宣布，「當盟國都同意，且條件符合時」，允許烏克蘭加盟。這兩點看起來合理，卻很難同時發生。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則認為，相關條款雖對行政部門不具拘束力，但反映參眾兩院與朝野兩黨對台支持。參院此次「強烈鼓勵」邀請參加環太軍演，用語比前幾年更為積極，我方應該平常心以對，且更需戰略耐心。

蘇紫雲表示，短期來看，我國海軍不大可能正式參與環太平洋軍演，但演習周邊的海上救難、反偷渡、反走私之類科目，透過海巡署比較有可能。尤其我國海巡署已與日本海上保安廳、美國海岸防衛隊簽署合作備忘錄。另一管道是透過觀察員派遣，無論是官方人員或智庫學者，都是短期可行的途徑。