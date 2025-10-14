朝野關注 下次環太軍演是否受邀

美參議院通過國防法案，「強烈鼓勵」邀台參與環太軍演。國民黨立委馬文君呼籲，更希望是正視台灣迫切的需求，而不是為特定的軍火商鋪路。另有立委表示，台灣能否參加環太平洋軍演，恐受美中關稅談判影響。

馬文君表示，要肯定美國國會跨黨派支持，但我方也須面對現實，軍援與軍購若未能轉化為自主防衛能力，最終仍可能讓台灣陷入被動依附的循環。

國民黨立委牛煦庭認為「換湯不換藥」，「強烈鼓勵」終究是「建議」，能否真的參加環太平洋軍演，還是單純淪為川普對中談判籌碼，就看後續結果。

民眾黨立委林憶君表示，台灣是極少數尚未被邀請參與環太平洋軍演的國家，這次從過去的「建議」升級為「強烈建議」，若能成功爭取，對於政治和軍事都有重大意義。

民進黨立委王定宇表示，環太平洋軍演包含嚇阻中國對印太地區的騷擾，很遺憾地台灣長期無法參與，對台灣來說是遺憾，對美國來說也是缺了一大塊；這次參院將該事納入條文是正向發展指標，下次軍演台灣是否受邀，值得關注。