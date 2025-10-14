聽新聞
新聞分析／美邀台灣參加環太平洋軍演？川普制衡北京籌碼

聯合報／ 本報記者張文馨

美國聯邦參眾兩院首次將「邀請台灣參加環太平洋軍演」都列入國防授權法條文，比起以往更有機會送到美國總統川普桌上被簽署成案；當美國國會強化對台灣安全支持的同時，川普是否會一一兌現這些政治支票？存在但書，看台灣端出多少強化防衛的誠意和成本。

台美自一九七九年斷交以來，台灣從未被美國邀請參與環太平洋軍演。回顧近年歷史，美國聯邦眾議院二○一七年首度在提案中明確表態要求國防部考慮邀請台灣參加，隔年的參院版本未點名環太平洋軍演，只稱邀請台灣參加軍演及演訓活動，接下來幾年，陸續有兩院議員提案邀請台灣以觀察員身分參與環太平洋聯合軍演，但從未通過。

聯合軍演也好、完善軍售流程及軍援也罷，甚至是美台國防聯合生產，近年來華府人士這樣主張屢見不鮮，能夠列入年度國防授權法案，具有政治意義，代表著國會對五角大廈明年施政期待。通常，在兩院審查過程中都能入法的條文，比較有機會成為兩院共識版，下一步送交川普簽署；此外，即便通過國防授權法，也需要撥款法案跟上，才能劍及履及。

美國國會向來是台灣影響美國行政部門的支點，近年來正是透過「國會先行、行政部門跟上」的做法，打造出中華民國與美國斷交並終結共同防禦條約後，首個美國對台軍援政策。無論是軍援或聯合軍演，都是對外訴求的政治動作，對美國盟友表達與台灣站在一起的立場，對北京則強化嚇阻的訊號。不過，川普會怎麼想，恐怕連這些共和黨議員都沒把握。

美國國防部印太安全助理部長被提名人盧約翰（John Noh）近日在國會聽證會提到台灣的軍隊需要更多改革，以及支持軍費增至ＧＤＰ的百分之十。賴總統在國慶文告演說中拋出台灣之盾，美國國務院也給予「強烈支持台灣承諾增加國防支出」的肯定。可以確定的是，美方希望美國支持與台灣自我防衛並進，隨著局勢變化，當北京挑戰加劇時，華府手上有更多可以制衡的籌碼，這才符合美國國家利益。

