美參院通過國防授權案 強烈鼓勵邀台參與環太軍演

繼美國聯邦眾議院上月通過二○二六財政年度國防授權法案後，聯邦參議院也在美東時間本月九日通過參院版法案，兩院通過的版本均納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性的友我條文。

參院法案內容中引人注目的是，強烈鼓勵（strongly encouraged）美國防部長邀台灣海軍參與環太平洋軍事演習（ＲＩＭＰＡＣ），並註明，若國防部決定不邀台灣海軍，國防部長須在卅天內向國會的國防委員會說明原因。

雖正逢聯邦政府關門，但參議院上周仍針對國防授權法表決，最後以七十七比廿通過「國防授權法案」（National Defense Authorization Act），授權約九千二百五十億美元的國防支出。

專家：可與台軍隊互動聯繫

美國聯邦參議院通過的年度國防授權法案，除了強烈鼓勵美國國防部邀請台灣參與環太軍演，法案也著重美台國防工業優先事項的策略夥伴關係，尤其聚焦國防工業協調重點和軍民兩用的能力發展，如無人機、微晶片和飛彈技術。

日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男曾在今年六月呼籲說，應該邀請台灣以觀察員的身分參加環太平洋軍演等聯合軍事演習，讓地區各國的軍隊能與台灣軍隊互動；他說，這是為了未來做準備，否則如果發生衝突，各國軍方要和台灣的誰聯繫都不知道。

小谷哲男指出，如果缺少台灣的參與，印太各國就無法維持台海的和平與穩定，甚至也無法保持東海和南海的和平穩定；然而，在「一中政策」之下，各國難以與台灣做軍事上的互動。

須再經眾院表決送總統簽署

此外，法案也要求國防部的「國防創新單位」與台灣的對應窗口合作，建立夥伴關係，以此來強化美台國防科技企業的市場機會、支持台灣的國防工業基礎、透過新興技術協調全球安全情勢，以及對抗中國共產黨和其代理團體所發展的軍民兩用科技。

法案也指出，此舉是為了讓美國防部與台灣國防部合作，使雙方能協調國防優先事項、讓研究和發展新興技術更有效率，同時也為國防科技新創事業開闢更多市場途徑；美台雙方合作也有助協調軍民兩用的國防能力發展，包括無人機、微晶片、定向能量武器、人工智能、飛彈技術和情報、監控、偵查技術。

據了解，參院通過的「國防授權法案」仍非最終版本，將於聯邦眾議院協調文字、經表決之後，才會送交白宮由總統簽署。

外交部：感謝美跨黨派挺台

外交部長林佳龍昨天回應指出，感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持；如同賴清德總統在國慶演說所強調，台灣也將持續強化自身國防，落實「和平靠實力」的願景。外交部表示，將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。