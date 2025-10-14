觀察站／海鯤問題重重 自家人先出手控損

國防部長顧立雄最近兩度坦承，海鯤號「十一月交艦挑戰大」，昨天上午更主動稱將對外說明資訊。果然海軍中午發布新聞稿，首度提到還有兩大項目未完成調校。

相較以往，官方連潛艦海測程序這類造船學基本知識都諱莫如深，如今尺度轉變，值得肯定。然而，立院本會期開議不久，國防部還沒進行業務報告，就先被邀來專案報告潛艦，召委還是民進黨的王定宇。此舉顯然並非單純基於社會大眾有知的權利，而是發現海鯤號問題嚴重，如果持續先前態度，恐演出堰塞湖潰堤式結果，因此提前由「自己人」出手，一定程度暴露問題，希望透過「溢流」避免嚴重損害。

海軍新聞稿文字乍看多正面，細究卻藏有不少關鍵。海鯤艦的「主機與電力管理」及「整合式儎台管理」兩大系統，至今尚未完成調校。新聞稿也提及，還沒能在啟動主機航行時自動充電。

柴電潛艦的動力原理和油電車接近，浮航或呼吸管淺潛，才能使用柴油主機；深潛水下時，只能仰賴電瓶。至於整合式載台管理，是讓艦員在駕駛室中，即可對分布全艦的裝備，進行遠端操作與監控；這對任何現代化船隻都是必要條件，不獨潛艦而已。

由於這兩項系統是潛艦運作最基本條件，絕對不該到「海測」才驗證功能，應是在上一階段靠泊碼頭的「岸測」時，就須確保運轉無虞，然後才可進行海測。這儼然證實傳言，海鯤艦先前出海，只是「純電」或「純油」航行；更嚴重的是，過去的三次測試，其實是冒著可能在海上「死當」的風險。但從本艦已經三個月未出海，代表恐怕還有其他超乎外界所知的問題。

換言之，海鯤號目前情況，不只是時間延宕，而是宛如颱風來襲前的馬太鞍溪，已到需要「搶救」的危機階段。造艦的難度，顯然無法單靠壯志來克服。為今之計，除應邀請具備經驗的國外大型廠商加入團隊；在海鯤的問題有效解決前，後續艦的進度更應暫緩，不可繼續貪功偷跑，如此才可能將潛艦國造案由災難救出，真正成為足以捍衛海疆的戰力。