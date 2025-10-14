海鯤號交艦卡關 2系統未完成調校

立法院外交及國防委員會昨天以祕密會議方式，進行潛艦國造專題報告。國防部長顧立雄會前對媒體證實，原型艦海鯤號十一月交船的目標「有很大挑戰性」。會後，海軍司令部發布新聞稿表示，海鯤艦的「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統」（ＩＰＭＳ）尚未完成調校，完成則可達潛航必要條件。

據了解，國防部在會中不願估計，海鯤艦完成測試的交艦時間點；但依據合約，十一月卅日原訂期限之後，台船每天將被罰十九萬元。

海軍新聞稿指出，海鯤號海測程序，分為浮航測試、淺水潛航及深水潛航等三階段。今年六月十七日起，已執行三次浮航測試，實施動力、航儀、通信、艦船操縱、潛望鏡等系統海上動態組合。

海鯤艦七月初第三次海測後，就進入台船乾塢近兩個月，至今未再出海，外界議論紛紛。海軍表示，進塢是進行艦體工程水密檢驗、儎台裝備性能校正、戰鬥系統水線以下裝備檢整等細部調校。

海軍宣稱，已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水、聲納等系統整備測試，尚待調校者包括主機與電力管理系統、整合式儎台管理系統，完成後可達潛航的必要條件。

海軍解釋，主機與電力管理系統方面，必須完成主機自動充電功能驗證，以減少人為操作風險，目前正執行多部主機測試前置作業，以利後續驗證。海軍也否認「自動充電遭遇技術瓶頸」傳言，宣稱驗證需多方廠家配合施作，為協調廠家排程，以致時間延後。

整合式儎台管理系統ＩＰＭＳ方面，海軍表示，該系統具備執行儎台裝備遠端操作與監控功能，目前全系統均已執行聯測程序，持續對軟體修改及驗測。台船已增派國內軟體工程師，偕同原廠加速完成。

至於何時進行後續測試？海軍說，完成前述整備條件後，由專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵（操作者）三方共同評估，達到安全條件後，再進入下一階段。目前仍依前三次浮航測試結果，實施浮航性能調校驗證，完成後進入淺水潛航階段。淺水潛航測試主要執行艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等。深水潛航測試主要執行艦船操縱、艦船性能、緊急功能、偵蒐裝備及戰鬥管理等類別功能。