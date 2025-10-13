雙重企圖？國安局揭政府網路日遭擾280萬次 含國防、能源領域

國家安全局今天表示，今年迄今，台灣政府網路服務網每天遭侵擾次數達到280萬次，駭攻均鎖定關鍵基礎設施、對外合作等機敏資訊，甚至系統性網攻醫療體系，攻勢延伸至國防、能源等領域，以利達到潛藏蒐情及操控關鍵基礎設施的雙重企圖。

國家安全局15日將赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。書面報告書下午已送抵立委辦公室。

國安局除了在書面報告中點出共機擾台頻次、軍演及藉由雙航艦在台灣周遭建立「反介入」戰力外，也提及中共藉強化法理、史觀論述、國際傳播、簽署外交聲明文件，並扭曲「聯大2758號決議」，在國際間矮化台灣主權國家地位，強化「國際一中」格局；另策動親「中」國家， 拒絕承認台灣護照、逕將外館更名，打壓民間涉外經貿、藝文、體育等活動，企圖將台灣 「去國家化」，扼殺台灣國際能見度。

國安局示警，中共持續藉「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」及「債務脅迫」等方式，對台灣軍事單位及政府機關進行滲透，企圖布建在台組織、發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠，及刺蒐國防及政府機敏資訊。今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%，手法是透過離退人員利誘現職人員，刺探機敏資訊；另中共持續推動促融措施，藉提供台灣民眾在「中」醫療、教育、社保等服務，刺蒐民眾個資。

國安局統計，今年迄今，台灣政府網路服務網（GSN） 日均侵擾數達280萬餘次，駭攻行動鎖定政府、關鍵基礎設施、產業供應鏈、施政動態、對外合作及敏感技術資訊。整體策略層面，主要由國家層級指導驅動，除「系統性」網攻醫療體系，攻勢已延伸至國防、外交、通訊、能源等領域，潛藏蒐情及操控關鍵基礎設施的雙重企圖。

在戰術執行層面，則由解放軍、國安及公安體系分別主導，並藉軍民融合及公私協作機制，組建網路民兵與民間網駭側翼，運用社交工程、漏洞攻擊等駭侵手法，企圖潛伏竊資；另外，中共網駭戰略係運用「隱蔽滲透」及「政治操作」等兩手策略，相關行動除進行情報竊取外，並結合暗網、論壇及媒體傳散偽冒文，動搖民眾對政府網防信心。

針對爭議訊息數量，國安局統計，今年來國安情報團隊計蒐獲爭訊150餘萬則、異常帳號1萬800餘組，尤以論壇、臉書為主要傳散管道。中共多採「以台打台」、「二次加工」手法，透由官媒、網路水軍與融媒體等多層次途徑，對台傳散攻訐政府及揚 「中」、疑美相關爭訊，謀加劇台灣內部對立。

國安局表示，中共近年經濟低迷、官民對立加劇，內部人員不滿情緒漸增，社會矛盾益發凸顯。國安局將運用多元情戰方式，擴大發掘對「中」蒐密線索，並適時與國際友盟協作，強化對核心目標情蒐作為，即時蒐報中共內密情資，以利發揮情報支援決策綜效。

國安局提及，因應明年9合1選舉，中共可能加大對台干預力度等作為，國安局將先期完善安維專案規劃，並落實地方基礎調查研究，機先掌握各項違異常動態，確保選舉順利進行。