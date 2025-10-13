台灣飛彈防禦有3大弱點！ 專家揭「台灣之盾」真正戰略價值

賴清德總統10日宣布提高國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），美國國務院12日表示強烈支持台灣承諾增加國防支出。對此軍事專家分析，台灣的愛國者與天弓系統雖能構成緊密的防禦網，但數量上仍遠不敵中國大陸龐大的飛彈庫存，而且台灣飛彈防禦體系存在3大挑戰，恐怕只能發展有限的主動反制能力；也許台灣之盾的戰略價值在於，一旦中國動武時，可爭取時間撐到美國等盟軍馳援。

亞洲時報13日報導，維也納智庫「開放核子網路」（Open Nuclear Network）資深分析師許天然（Tianran Xu，音譯）分析，台灣的愛國者與天弓系統雖能形成密集防線，但數量上仍遠不敵中國龐大的飛彈庫存。目前台灣運作9套愛國者防空飛彈系統（PAC-2/3）與12套天弓二型與三型飛彈系統；天弓四型與愛三增程型（PAC-3 MSE）飛彈預計2026年前服役。

他補充，截至2025年4月，台灣約擁有380枚愛三增程型成本降低方案（CRI）飛彈，是目前唯一經實戰驗證、能攔截戰術彈道飛彈（ATBM）的武器；而天弓三型使用導向破片彈頭，能在接近目標時精準爆炸，飛行速度可達5.5倍音速，因此具備一定程度攔截短程彈道飛彈的能力，但仍非完全的反彈道飛彈系統。

根據美國軍事網站「戰區」（TWZ）記者崔弗希克（Joe Trevithick）2025年9月報導，強弓系統可攔截高達70公里高度的目標，性能近似以色列的「箭-2」（Arrow 2），可與天弓型及愛國者互補。不過，他指出「強弓」的「直接命中」能力尚未確定，實際部署進度仍不明。

崔弗希克與許天然都提到，台灣飛彈防禦體系存在3大挑戰：首先是生存性與機動性，這些防空系統體積龐大、部署固定，若開戰，容易在第一波攻擊中被中國飛彈摧毀。其次，由於攔截飛彈造價昂貴，不可能大量生產部署，因此擴充性受限；第三，面對飽和攻擊時效能不足，一旦解放軍一次實施大密集且連續的飽和攻擊，再強的系統也攔不完。

這些限制意味著，除了被動防禦外，台灣恐怕只能發展有限的主動反制能力，例如攻擊中國的飛彈基地或發射車。

這被稱為「射手反制」（shooting the archer）策略，與其一枚枚攔截來襲飛彈，不如直接打掉開火的源頭。

儘管台灣之盾可透過「拒止型嚇阻」降低中國攻擊效益，能降低斬首與關鍵設施攻擊的成功率，但仍缺乏「懲罰型嚇阻」。要補足這項不足，台灣同步發展具打擊中國本土與集結區能力的長程飛彈。

報導提到，最終台灣之盾的真正戰略設計在於爭取時間，可能是為了在中國入侵時爭取美國與盟軍介入的時間。至於能爭取到多久，則取決於它是否能在中國密集的飛彈攻擊下倖存，以及攔截彈庫存是否足以撐到外部援軍抵達。