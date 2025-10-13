海鯤潛艦進度　海軍：待2大系統調校後可達潛航條件

國防部長顧立雄今天表示，潛艦國造原型艦海鯤號11月交艦「有挑戰性」。海軍說明，已陸續完成戰系、主液壓、潛航充排水、聲納等系統整備，但尚有「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統（IPMS）」待調校，完成後可達潛航必要條件。

潛艦國造原型艦「海鯤號」目前正在海上測試（SAT）階段，但是否能在11月依合約進度交艦受矚目。立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」，全程機密進行不公開。

顧立雄在會前受訪表示，他有信心最後能完成潛艦建造，但裝備測試、調校需要時間，因此要在11月交艦確實「具有很大挑戰性」，後續會請海軍就能對外公開的部分完整說明。

海軍司令部中午發布新聞稿指出，專案報告後已獲跨黨派立委支持與共識，希望海軍按部就班，以「安全無虞」及「品質確保」為首要，執行潛航測試前整備及安全評估，於達到潛航安全條件無虞後，即進行後續海上測試。

針對目前執行狀況，海軍說明，原型艦測試是採漸進式構型研改策略，需長時間作裝備調校並逐項審認驗證，藉測試提早發掘問題，與台船和原廠共同解決；參照各國潛艦海測程序，依序區分浮航測試、淺水潛航及深水潛航等3階段執行，自6月17日起，已進入浮航測試階段。

海軍指出，迄今共執行3次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證；為達到潛航裝備及安全評估所需條件，7月8日至9月2日進台船乾塢，就艦體工程水密檢驗、儎台裝備性能校正，以及戰鬥系統水線以下裝備檢整等3大類進行細部調校。

海軍表示，為進行海上測試，陸續已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備。但目前尚有「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」等2項待進行，完成調校後可達潛航必要條件，因此會置重點於上述2大系統，盼加速完成潛航前整備。

針對「主機與電力管理系統」，海軍說明，為達艦船動力穩定，須完成主機自動充電功能驗證，以減少人為操作風險，增加潛航安全係數，現正執行多部主機測試前置作業，以利後續自動充電功能驗證。

海軍也指出，主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，因協調廠家排程導致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，現已協調各廠家完成後續測試期程調整，以加速完成多部主機自動充電功能驗證。

針對「整合式儎台管理系統（IPMS）」，海軍說明，IPMS為高度自動化及整合性系統，具備執行儎台裝備遠端操作與監控功能，目前全項系統均已執行聯測程序，持續實施軟體修改及驗測；台船現已增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業加速完成。

海軍指出，待完成前述海上測試前整備條件後，將由專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵（操作者）3方共同評估，於達到潛航安全條件後，再安排海測。

針對浮航、淺水潛航、深水潛航的測試項目。海軍說明，目前已執行浮航測試3次，接續實施浮航性能調校驗證，完成後進入淺水潛航階段；淺水潛航主要執行艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等類別功能驗證；深水潛航則在淺水基礎，再增加艦船性能的類別功能驗證。

海軍最後強調，國造潛艦歷經裝備籌獲、建造組裝及測試驗證等首次造艦挑戰，將按部就班達成海測目標，海軍並依法依約履驗，要求台船於交艦前完成改正，最終在符合安全與品質的前提下完成全艦性能驗證，以滿足海軍操作需求與作戰性能。