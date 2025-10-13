快訊

海軍：海鯤艦兩大系統卡關 完成後「可達潛航標準」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
7月3日，海鯤號潛艦進行第三次海試，返港後就進入台船乾塢，時間長達近兩個月。記者劉學聖／攝影
7月3日，海鯤號潛艦進行第三次海試，返港後就進入台船乾塢，時間長達近兩個月。記者劉學聖／攝影

立法院外交及國防委員會今天早上舉行潛艦國造專題報告，國防部長顧立雄在會前就對媒體表示，海鯤艦11月完成的目標「有很大挑戰性」。會後海軍司令部發布新聞稿表示，海鯤艦的「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統」（IPMS）等兩項，目前尚未完成調校，一旦完成，則可達潛航必要條件。

海軍首先表示，今天會議獲得跨黨派委員支持與共識，希望海軍按部就班，以「安全無虞」及「品質確保」為首要，執行潛航測試前整備及安全評估，於達到潛航安全條件無虞後，即進行後續海上測試。

新聞稿隨後指出，原型艦海鯤號海測係採漸進式構型研改策略，需長時間裝備調校，並逐項審認驗證，藉測試及早發掘問題，偕同台船與原廠共同解決，參照各國潛艦海測程序，依序區分浮航測試、淺水潛航及深水潛航等三階段逐步執行，自114年6月17日起已進入浮航測試階段。目前已經執行三次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證。

至於外界質疑，海鯤艦在7月初第三度海測知後，為何7月8日至9月2日再度進入台船乾塢檢修。對此海軍宣稱，這是為達成潛航裝備及安全評估所需條件，就艦體工程水密檢驗、儎臺裝備性能校正及戰鬥系統水線以下裝備檢整等三大類，進行細部調校。

海軍稱，為進行海上測試，陸續已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備，目前尚有主機與電力管理系統及整合式儎台管理系統（IPMS）等2項，完成調校後可達潛航必要條件。為達潛航安全目標，海軍專案團隊積極投入協助台船工項整合，依測試程序所列標準逐項實施驗測，置重點於上述兩大系統，希能加速完成潛航前整備。

海軍進一步解釋：主機與電力管理系統方面，為達艦船動力穩定，須完成主機自動充電功能驗證，以減少人為操作風險，增加潛航安全係數，刻正執行多部主機測試前置作業，以利後續自動充電功能驗證。

至於外界質疑，主機自動充電功能驗證「遭遇技術瓶頸」，海軍則否認此說，宣稱因驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，為了協調廠家排程，以致增加測試時間，並現已協調各廠家完成後續測試期程調整，加速完成多部主機自動充電功能驗證。

整合式儎台管理系統IPMS方面，海軍表示：IPMS 為高度自動化及整合性系統，具備執行儎台裝備遠端操作與監控功能，目前全項系統均已執行聯測程序，持續實施軟體修改及驗測。台船已經增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業加速完成。

至於何時進行後續海上測試？海軍說，完成前述海上測試前整備條件後，由專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵（操作者）三方共同評估，於達到潛航安全條件後，安排海上測試，分為「浮航」「淺水潛航」「深水潛航」三階段。目前已執行3次浮航測試，接續實施浮航性能調校驗證，完成後進入淺水潛航階段。淺水潛航測試主要執行艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等類別功能驗證。深水潛航測試主要執行艦船操縱、艦船性能、緊急功能、偵蒐裝備及戰鬥管理等類別功能驗證。

海軍司令部強調，國造潛艦歷經裝備籌獲、建造組裝及測試驗證等首次造艦挑戰，將按部就班達成海上測試目標，海軍並依法依約履驗，要求台船於交艦前完成改正，最終在符合安全與品質之前提下完成全艦性能驗證，以滿足海軍操作需求與作戰性能。

6月17日，海鯤號潛艦展開首次海上測試（SAT），全程歷經5個多小時，在下午3點左右順利返航。記者劉學聖／攝影
6月17日，海鯤號潛艦展開首次海上測試（SAT），全程歷經5個多小時，在下午3點左右順利返航。記者劉學聖／攝影

海軍司令部 主機 海鯤艦

