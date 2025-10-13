潛艦海鯤號能否如期11月交艦 顧立雄：有挑戰性

快訊

中央社／ 台北13日電

潛艦國造原型艦海鯤號是否能依約在11月交艦受矚。國防部長顧立雄今天表示，對於潛艦建造完成是有信心的，但裝備測試與調教需要時間，要在11月交艦確實具有很大挑戰性，後續會請海軍就能對外公開部分做完整說明。

潛艦國造原型艦「海鯤號」進度受矚，依照合約，台船必須於今年11月交艦，但外傳海鯤目前仍在執行系統整合中，恐無法依約交艦。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部進行「潛艦國造專案進度報告」，並備質詢，全程以機密進行，不對外公開。

顧立雄會前受訪指出，目前海鯤號仍在進行海上測試（SAT）前的裝備測試與調教階段，「我對於潛艦最後能建造完成是有信心的」，只是相關作業需要時間，因此他認為，要在11月完成確實具有很大挑戰性，因此在今天機密報告後，他會請海軍就能對外公開的部分，做完整說明。

針對總統賴清德國慶談話時指出，增加國防預算支出，達成加速打造「台灣之盾」（T-Dome）目標。

顧立雄對此表示，國軍一直陸續建置防空防禦系統，而賴總統提出的觀念是有效整合偵測設備及飛彈系統，從事多層次有效反擊，因此這項觀點當然符合不對稱作戰。若無整合，就無法達成高效率攔截或有效的火力協調；若有整合，攔截機率自然就提升，也能有效分配資源。

顧立雄強調，不管是雷達、飛彈系統設備或反無人機系統，未來都會朝機動及存活率高的方向執行。

針對海軍海鋒大隊士兵洩密中國一事。顧立雄說明，這是經由官兵主動檢舉、查獲後辦理，顯示官兵在接受保防教育下具警覺性，同時國軍也會加強反情報、反滲透工作，並實施機密認證機制，不管階級都要接受查核，查核不過就不能接觸機密工作。

顧立雄也呼籲民眾，中國無時無刻持續對台滲透，從中可理解台灣面對嚴峻的敵情威脅，因此不管現退役或一般民眾都要提高警覺、防堵中國對台滲透。

潛艦國造 海鯤號 顧立雄

