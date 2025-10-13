國防部承認潛艦跳票：海鯤11月完成「有很大挑戰」

立院外交國防委員會今天進行潛艦國造專案進度報告，採取秘密會議形式。國防部長顧立雄進入會場前接受媒體訪問時，證實海鯤號潛艦還在進行「海測前的裝備條件與測試」，對於原訂的11月完成海測交船，他承認有很大的挑戰，但「我對於整個潛艦最後能夠建造完成還是有信心」。

顧立雄也說，在今天向立委進行機密報告後，國防部會請海軍，將可以公開的資訊向外界說明。

海鯤艦在7月初出海進行第三次浮航測試，返港後就進入台船公司乾塢達兩個月之久，9月初才重新回到碼頭靠泊。

此外對於賴總統國慶演說拋出「台灣之盾」名詞，是否符合國軍不對稱建軍的方針？顧立雄說，國防部依總統「台灣之盾」政策指導，持續籌購新式防空系統；並以自動化指管通情系統，鏈結各式雷達等高效感知裝備，整合現有自製與外購的防空飛彈，將其融匯為「多Sensor搭配多Shooter」，形成多層次的擊殺網，確保我空防安全。