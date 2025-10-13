賴總統拋台灣之盾增軍費 美：強烈支持拉高國防支出

總統賴清德表示將增加國防預算，並加速打造「台灣之盾」。美國國務院今天對此表示，強烈支持台灣承諾增加國防支出。美國首要任務是維護台海穩定，將依法確保台灣擁有與其威脅相稱的自衛力。

賴總統10日發表國慶談話時指出，將透過新的國防預算加速打造「台灣之盾」（T-Dome），且國防預算在2030年前達到國內生產毛額（GDP）的5%，展現守護國家的決心。

美國國務院回應，強烈支持台灣透過改革和承諾增加軍事開支來強化國防和嚇阻力。「我們歡迎賴總統宣布台灣計畫在2026年將國防支出占GDP的3%以上，並在2030年達到5%」。

「台灣之盾」具體定義方面，國防部指出，將持續籌劃購買新式防空系統，並整合現有防空飛彈，鏈結雷達等高效感知裝備，形成多層次、嚴密的空防系統。

美國務院對此表示，美國的首要任務是維護台海和平穩定，美方將持續致力遵守台灣關係法，確保台灣擁有與其面臨的威脅相稱的充分自衛能力。

美國務院今天提到的台灣軍隊改革及提高軍費，與美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（JohnNoh）7日在參議院表達的立場相呼應。

他當時指出，台灣需要在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員、軍民整合、強化基礎設施防護及資安作業。川普總統曾表示，台灣面臨來自共軍的生存威脅，應將國防支出提高至GDP的10%，而他強烈支持這點。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）走馬上任前也強調，台灣軍費遠遠不足，應接近GDP的10%。

不過，多數分析指出，軍費占10%的可行性不高。駐美代表俞大㵢近日接受「福斯財經新聞網」（FoxBusiness）訪問時，另強調台灣對其他面向的投資。

他指出，多數人只看到侵略的軍事層面，但實際上，針對台灣的侵略還含透過社群的宣傳、媒體滲透、海巡船攔截及切斷海底電纜等手法，因此台灣不僅堅實軍備，還要強化全社會韌性。