美參院通過國防法案 邀台參與環太軍演提供十億軍援

美國參議院通過年度國防授權法案，「強烈建議」邀台灣參與環太軍演，及共同研發及生產無人機。正式通過的文本雖未完整公開，但國會幕僚今天對中央社表示，軍援台灣十億美元（約新台幣305億元）的條款保留。

聯邦參議院9日進行長達數小時的表決後，深夜以77比20通過年度大法「國防授權法案」（NationalDefense Authorization Act，NDAA），授權約9250億美元的軍事支出。民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen）的幕僚指出，法案含「台灣安全合作倡議」（TaiwanSecurity Cooperation Initiative）的對台軍援。

法案另強烈建議（strongly encourages）國防部長在適當情況下邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。如果國防部長決定不邀請，需提出通知與說明理由。

環太平洋軍事演習由美軍主導，每兩年舉行一次，是全球最大的國際海上軍事演習。美軍藉由這項軍演，強化環太平洋地區國家武裝部隊間的聯合行動能力。美國海軍曾形容環太軍演是獨特的訓練機會，有助於參與國家維持合作關係，對確保海上通道安全至關重要。

除了台灣海軍參與環太平洋軍事演習，法案也指示國防部與台灣合作制定聯合計畫，共同研發及生產無人機與反無人機能力，以及評估台灣的關鍵數位基礎設施，並提出強化這些設施的可能行動方案。

法案提到，對於以色列、日本、菲律賓、台灣、北大西洋公約組織（NATO）成員國等，國防部長可指定國防優先與分配系統（Defense Priorities andAllocations System）的訂單等級。

美台國防產業夥伴關係方面，法案指出，國防部部長應在國防部的「國防創新單位」與台灣適當對口單位之間建立夥伴關係，以擴大美台國防技術公司的市場機會，及強化台灣國防產業基礎。

國會一向是美國支持台灣的主力，而參院版本的「國防授權法案」有幾處更可見立法部門對台灣防衛有所著力。

例如，法案寫道，國防部長辦公室需先提交「台灣安全援助路線圖」，也就是滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及為支持台灣而建立「區域應變儲備庫」的可能性報告，否則只能使用部分差旅費用。

此外，共和黨參議員麥考米克（DaveMcCormick）9日透過聲明表示，今年的「國防授權法案」還夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

眾院已於9月通過自家的「國防授權法案」，由於兩院版本不同，將協商文字一致的最後版本，並各自重新表決通過後，才送交白宮由總統簽署生效。

依照美國法規制度，國防授權法案立法完成後，還要等撥款法中納入相應金額，款項才會到位。換句話說，國防授權法案給了行政部門「怎麼用錢」的權限，後續執行的具體金額，就必須看兩黨在撥款法案上的折衝結果。