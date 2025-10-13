冷眼集／巨資鑄造 能達「盾」的效果？

賴總統今年國慶談話中，「台灣之盾」幾乎是唯一的文青式亮點。問題是，這個先前從未出現過的名詞，到底只是抄襲國外或前朝創意，抑或身為三軍統帥的賴總統，真有在戰略上進行微調的打算？

國防部事後解釋，總統的「台灣之盾」政策指導，就是國軍正在進行的持續性工作。就已知資訊而言，包括增加一個營的愛國者飛彈，引進ＮＡＳＡＭＳ系統取代現役三五快砲，並且引進美方的整合技術，讓不同飛彈系統擁有共同戰場圖像等。

上述這些採購計畫，如果單就個案來看，的確每項都是先進裝備，也都對國軍有一定的戰力提升。然而，建軍大業是資源分配，每一個花錢項目，本身都有其正面價值，卻也都是財政負擔，也都會對其他的計畫造成排擠效果。

這些項目也可看出，近來國防部建軍方向，已經往「鑄盾」方向傾斜，如今賴總統金口一開，未來比重可能還要上升。然而，這些項目都是徹底的守勢作為，只能在敵方空襲上門時予以封阻，完全沒有「攻敵必救」的效果。

何況，要擊落以極高速度來襲的飛彈，所需科技水平極高，也就造成價格居高不下。諸如愛國者三型這類反飛彈系統，單枚成本往往是其攔截目標的十倍。正因如此昂貴，只能防其所必防，保護範圍其實相當狹窄。更不要說，即使來襲敵彈被擊毀，掉落的殘骸，仍然會對地面人員造成傷害。

如今「台灣之盾」成為新口號，軍方文宣系統接下來勢必喊得震天價響。事實卻是，必須投注巨資的台灣之盾，效果再好也不可能達到「盾」的字面效果。即便台灣擁有全球數一數二密集的防空飛彈，但面對敵人飛彈威脅，仍只能防禦各政軍要害的「點」，至於兩千三百萬人居住的「面」，還是得碰運氣、自求多福。