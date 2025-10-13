聽新聞
賴總統喊打造台灣之盾 專家質疑違「不對稱建軍」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
總統賴清德表示，要加速打造「台灣之盾」。圖為漢光第四十一號演習，國軍在台北觀山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德表示，要加速打造「台灣之盾」。圖為漢光第四十一號演習，國軍在台北觀山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統在國慶演說宣布將打造「台灣之盾」，強化防空能力。由於此說法從未見於國軍過去文字與發言，引起總統未與軍方討論就拋出政策的質疑。國防部表示，打造多層次的空防之盾，是國軍既定的持續政策。

國防部表示，國軍依總統「台灣之盾」政策指導，持續籌購新式防空系統；並整合現有自製、外購等防空飛彈，以自動化指管通情監偵系統，鏈結各式雷達等高效能感知裝備，建立共同的戰場圖像，形成多層次的嚴密之盾，以確保我方空防安全。

專家則指出，反飛彈系統所需的技術難度甚高，「盾」花費成本遠高於所防禦的「矛」，且對敵方不構成威脅，與我方長期標榜的「不對稱建軍」背道而馳。

國軍的長程防空飛彈，包括美製愛國者與國造天弓，未來兩者各有四營。總統提及將在今年底的特別預算強化防空，則是向美採購「國家防空飛彈系統」（ＮＡＳＡＭＳ），擔任要地守衛。另外，中科院與美商簽訂合作意向書，將國造防空飛彈系統納入新一代愛國者的ＩＢＣＳ（整合防空暨飛彈防禦戰鬥指揮系統）。

曾任國防部視察的軍事研究者盧德允認為，面對共軍在數量與科技都凌駕我方，國軍須將寶貴資源用在「不對稱」武器，能打到對方，迫其防範，才能四兩撥千斤，產生嚇阻力，此類武器優先性高於被動挨打的防禦裝備；政府滿口「不對稱」，實則反其道而行。

盧德允說，美國將領在國會作證曾提到，美軍遭遇造價一萬美元的無人機攻擊，卻用兩百萬美元的飛彈攔截，成本效益顛倒，遭到敵方「不對稱」；我方須考慮自身防衛需要，與美方共商建軍發展方向，而非被軍工複合體牽著鼻子走。

曾任國軍愛國者飛彈營長的台灣智庫諮詢委員周宇平說，愛國者系統判定敵飛彈落點位於預設保護範圍內，才會開火攔截，換言之，其實保護範圍並不大，更令人擔心的是中小型無人機突襲；若我方因應之道是採購更多防空飛彈，甚至要將三五公厘快砲退掉全換成飛彈，對方就占盡成本效益的便宜。另外，防空部隊的優秀軍官早退嚴重，將官比例嚴重失衡，也是警訊。

軍方：已建立接觸機密機制

另外，海軍海鋒大隊（岸置反艦飛彈）一名因賭博遭汰除的林姓士兵，賄賂原單位同袍蔡姓士兵，翻拍雄風二型飛彈操作書等情資，交付中共特工。國防部回應表示，已妥善採取損害管控，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低洩密影響程度，並已建立全員「接觸機密資格認證」機制，對涉密人員實施安全調查。

