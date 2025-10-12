【重磅快評】賴總統宣示「台灣之盾」與不對稱建軍背道而馳？

賴清德總統在國慶大典上致詞，充滿瑣碎數字，令人留下記憶的程度，還不如立法院長韓國瑜。第二天各報的頭條，紛紛以總統宣示將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。顯然是半小時演說中，為數不多的亮點。

在此之前，軍方各式文書或發言中，從未出現過「台灣之盾」一詞，只有在國慶前幾天，政府高層再度施展找駐台外媒記者放話的「出口轉內銷」方式，提即將仿效以色列「鐵穹」或美國川普政府的「金穹」的風聲。果然總統話剛講完，立刻有論者質疑，此舉「橫空出世」。面對批評，府方與軍方都強調，這是既定的持續政策。

雖然「台灣之盾」是賴總統新發明的口號，不過建軍究竟是要花錢更要花時間的事情，從政府預算書、重要官員發言、媒體報導等公開資訊可看出，近年國軍的確持續強化防空飛彈兵力的比重：例如愛國者與天弓飛彈都要增到四個營，其中愛國者增購的第四營，將使用射程加長的PAC-3 MSE飛彈，強化攔截飛彈能力；天弓家族則將迎來接戰高度等於美軍THAAD或以色列箭矢二型飛彈的「強弓」飛彈加入。另外在中短程防空方面，美軍NASAMS將大量引進，相信將是年底新編特別預算的重要項目。此外，將各種防空飛彈系統資訊整合的IBCS（綜合防空暨飛彈防禦戰鬥指揮系統），預計也將購入，藉以提升聯合接戰的能力。

上述這些項目，許多已經進行多年，如愛國者三型飛彈的採購，預算甚至早在扁政府末期的96年就已開始編列。總統府或國安會的幕僚，顯然是看到以色列與美國都提出名為Dome的計畫，因此決定將我國的相關建軍項目，也稱為Dome，凡事加上「台灣」，更是綠色執政下不可免。民眾聽到總統的演講，很容易覺得：一旦台灣之盾建立起來，大家就不必擔心敵方飛彈或航空器的闖入攻擊。

然而就技術面來說，包括美國、以色列在內，所謂的Dome也無法在全國上空撐起一面屋頂。由於反飛彈體系能夠接戰的角度非常有限，只能夠挑選最具備要害性的軍經設施，列為防禦範圍。其他地帶即使有居民，也可能並不在保護傘範圍內。換言之，飛彈防衛體系多個小範圍的保護區，兵力增加可以使保護區的數目愈來愈多，但這些星羅棋布的防禦點，距離真正「庇蔭」整大片土地，還有非常大的距離。

造成如此原因，一方面是技術問題，二方面更重要的是成本。因為要能攔截擊毀以高馬赫數下墜的敵人飛彈，我方飛彈需要極高的精確度，其科技水平遠遠高於遭攔截的敵方飛彈。因此飛彈陣地都被設定，只有判斷敵飛彈將命中我方極度要害位置時，我方才會發射飛彈攔截。如果欲判敵方目標點不在此範圍之內，就只能坐視其擊中地面，導致傷亡損失。

此時進一步衍生的問題是：兩岸量體懸殊，中共近廿餘年來更以驚人速度擴軍，以共軍的規模，我方自知不可能硬碰硬，因此多年來始終強調不對稱建軍，標榜能夠四兩撥千斤。然而將建軍重點放在「台灣之盾」，顯然是背道而馳，因為盾本身對敵人無法構成任何威脅，建盾所需的成本，很可能是「攻台之矛」成本的數十倍。不管最後台灣之盾有無機會在戰場上驗證其防禦威力，在此之前，恐怕早就先被財務壓力給拖垮。