雄風二型飛彈教範遭共諜竊取 國防部稱已妥善損害管控

海軍海鋒大隊（岸置反艦飛彈）1名林姓士兵因賭博遭汰除後，被中共特工買通，賄賂同袍蔡姓士兵，將雄風二型飛彈操作書等情資翻拍照後，透過林男轉交，共賺取新台幣3.8萬元。對此，國防部今（12日）表示，已經妥善採取損害管控，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低洩密影響程度，並已建立全員「接觸機密資格認證」機制，對涉密人員實施安全調查。

國防部表示，政戰局於112年7月間，接獲官兵主動檢舉，林某涉利誘官兵刺蒐國軍機密，即向國安局通報，統合調查局共同調查，並報請高檢署台中分署指揮偵辦，合力偵破不法組織。另針對外流資訊，已採取損害管控，藉由變更、修改、終止計畫等措施，降低影響程度。

針對中共滲透攻勢，國防部表示，已建立全員「接觸機密資格認證」機制，依派任機敏職務或涉密等級範圍，訂頒國軍涉密人員安全調查做法，妥慎應處人員安全現況。

國防部強調，中共對我滲透未曾停頓，少數官兵因利慾薰心、背叛國家，應受最嚴厲處分。國防部將持續落實保防教育，深化官兵保防警覺與愛國意識；並與國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

依據起訴書內容，與林某接觸的女特工，係中共武警部隊山西省總隊通信站的情報人員，以《大紀元時報》駐香港記者掩護其身分，前年透過交友軟體與林認識。林某明知對方為大陸或外國派遣人員，仍介紹軍中同袍蔡某與之認識，要求提供軍中資料。蔡於同年5月，使用女特工提供的基本資料以及問卷調查表，將自己的個資、軍職單位、工作崗位等透過林男回傳，收到8000元；同月，蔡男又以手機翻拍雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」全冊、飛彈車操作手冊等資料外傳，再獲得3萬元。台中地檢署依貪污違背職務收受賄賂罪嫌起訴蔡男，林男也因涉及國安法遭羈押起訴。