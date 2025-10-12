海鋒士兵洩密中共 國防部：已損管建機密認證機制

快訊

中央社／ 台北12日電

針對海鋒大隊士兵翻拍機密交付中共一事，國防部今天表示，全案於112年7月接獲官兵檢舉並主動偵破，同時針對外流資訊也已採取損害管控，藉變更、修改、終止計畫等措施降低影響程度，同時建立全員「接觸機密資格認證」機制，提升整體安全韌性。

國防部下午發布新聞稿表示，針對媒體報導「海鋒大隊士兵翻拍機密交中共特工」一事，政戰局於民國112年7月間接獲官兵主動檢舉，林姓民眾涉利誘官兵刺蒐國軍機密，即通報國安局統合調查局共同調查，並報請高等檢察署台中分署指揮偵辦，合力偵破共諜不法組織。

另外，針對外流資訊，國防部也已妥適採取損害管控，藉變更、修改、終止計畫等措施降低影響程度。

針對中共滲透攻勢，國防部表示，已建立全員「接觸機密資格認證」機制，依派任機敏職務或涉密等級範圍，訂頒國軍涉密人員安全調查作法，妥慎應處人員安全現況。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對台滲透攻堅未曾停頓，少數官兵因利慾薰心、背叛國家，應受最嚴厲處分。國防部將持續落實保防教育，深化官兵保防警覺與愛國意識，並與國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

