海軍「海強操演」明登場 海巡納編指揮鏈驗證平戰轉換

中央社／ 台北12日電

國防部10月將舉行陸海空軍3大重要操演，其中海軍的「海強操演」明天起至17日在台灣周邊海域實施，並進行聯合截擊、艦內救火、戰術編隊、空中補給及部分實彈射擊等科目。值得注意的是，海巡也將納編海軍指揮鏈進行平戰轉換驗證，但不會有實彈射擊。

中共近年不斷對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣周邊海空域，也不時逾越台海中線，並在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

國軍規劃，10月將舉行陸海空軍三大操演，包括首次由「長字輩」更名為「陸勝」的陸軍「陸勝1號」操演，於25日至31日實施；27日至31日的空軍「天龍操演」；及將於明天至17日登場的海軍「海強操演」。

其中同樣被視為年度總驗收的海強操演，相關科目包括聯合截擊作為、艦內救火、戰損控管、戰術編隊、空中補給及部分實彈射擊等項目。值得注意的是，由於海巡署亦是戰時的重要兵力，因此在此次操演中，海巡艦艇也將納編海軍並驗證「平戰轉換」等作為，但不會進行實彈射擊。

根據海軍通報漁業署、航港局的射擊通報顯示，自1日至31日期間，海軍每週擇定3至5個白天時段，在台灣周邊4處靶區進行機艦實彈射擊，靶區分別位於澎湖正南方外海、基隆東北方外海、高雄左營以西近海，及澎湖西北方外海，最大彈道高度介於1000呎至2萬5000呎間。

射擊通報也提到，海軍明天上午10時起至下午4時止，在高雄、屏東以西海域進行「專案操演」，並劃設空層空域操演管制區，將派出1架次P-3C反潛機、1架次S-70C反潛直升機，分別在4000呎及1000呎以下空域，模擬進行反潛演練，預料為「海強操演」其中一項科目。

海巡署安平級600噸巡防艦是以海軍沱江艦藍圖為基礎改良設計，除鎮海火箭彈，也預留空間及管線供雄風飛彈使用，戰時可由海軍換裝執行戰備任務，達「平戰轉換」功能，戰時依法由海軍來指揮，同時也與海軍共同訂定計畫及訓練方式，並且已在111年實彈射擊雄二飛彈，命中目標。

海軍 實彈 海巡署

相關新聞

長程預警雷達對台溢收款涉弊 無關軍購問題出在哪？

台美國防合作的代價何其高，最新國防預算案顯示，新竹樂山雷達後勤支援案，平均每年要33億元，才能維持對共軍彈道飛彈監控。 美國政府發現軍火商雷神公司溢收中華民國政府的錢，然而，美國政府要求美商退回不當行政管理費，代表之前是超收了多少錢呢？合理的管理費，又是多少？

獨／國軍再驚傳遭中共吸收！海鋒大隊士兵猛拍雄二飛彈操作書外洩

國軍再傳遭中共吸收，負責台海反艦防衛、操作國造雄風二型飛彈的海軍海鋒大隊，內部1名林上兵因賭博遭汰除後與中共女特工接觸、...

中共女特工吸收…軍人陷愛情圈套 洩雄二飛彈操作書

負責台海反艦防衛、操作國造雄風二型飛彈的海軍海鋒大隊前林姓上兵，遭軍方汰除後因和中共女特工網路交往，林吸收現役蔡姓同袍翻拍雄二飛彈操作書交給女特工，蔡賺取三萬八千元，二人各涉犯國家安全法、貪汙罪嫌遭起訴。檢調訝異，現、退役軍人因愛情圈套、區區數萬元利益，就遭對岸特工吸收，宛如我國安破口。

陸再公布我心戰網軍個資 學者分析背後目的：企圖達到一石三鳥效果

中國大陸公安單位今天在公布18名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內...

補虧損？韌性預算編12億給中油 國防部卻交不出計畫挨批「純粹給錢」

中油公布6月天然氣價格，民生及工業用氣均未調整，唯電業用氣調降10％，學者批是割中油的肉，補台電的血。國民黨立委馬文君指...

【專家之眼】台寶貴資產被誰需索 賴能好好守護嗎？

最近美國對台資產的漫天要價，已經到了信口開河地步。就在台灣一方面要應付美國提高關稅同時，美商務部長喊話台美晶片製造應五五...

