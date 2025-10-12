海軍「海強操演」明登場 海巡納編指揮鏈驗證平戰轉換

國防部10月將舉行陸海空軍3大重要操演，其中海軍的「海強操演」明天起至17日在台灣周邊海域實施，並進行聯合截擊、艦內救火、戰術編隊、空中補給及部分實彈射擊等科目。值得注意的是，海巡也將納編海軍指揮鏈進行平戰轉換驗證，但不會有實彈射擊。

中共近年不斷對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣周邊海空域，也不時逾越台海中線，並在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

國軍規劃，10月將舉行陸海空軍三大操演，包括首次由「長字輩」更名為「陸勝」的陸軍「陸勝1號」操演，於25日至31日實施；27日至31日的空軍「天龍操演」；及將於明天至17日登場的海軍「海強操演」。

其中同樣被視為年度總驗收的海強操演，相關科目包括聯合截擊作為、艦內救火、戰損控管、戰術編隊、空中補給及部分實彈射擊等項目。值得注意的是，由於海巡署亦是戰時的重要兵力，因此在此次操演中，海巡艦艇也將納編海軍並驗證「平戰轉換」等作為，但不會進行實彈射擊。

根據海軍通報漁業署、航港局的射擊通報顯示，自1日至31日期間，海軍每週擇定3至5個白天時段，在台灣周邊4處靶區進行機艦實彈射擊，靶區分別位於澎湖正南方外海、基隆東北方外海、高雄左營以西近海，及澎湖西北方外海，最大彈道高度介於1000呎至2萬5000呎間。

射擊通報也提到，海軍明天上午10時起至下午4時止，在高雄、屏東以西海域進行「專案操演」，並劃設空層空域操演管制區，將派出1架次P-3C反潛機、1架次S-70C反潛直升機，分別在4000呎及1000呎以下空域，模擬進行反潛演練，預料為「海強操演」其中一項科目。

海巡署安平級600噸巡防艦是以海軍沱江艦藍圖為基礎改良設計，除鎮海火箭彈，也預留空間及管線供雄風飛彈使用，戰時可由海軍換裝執行戰備任務，達「平戰轉換」功能，戰時依法由海軍來指揮，同時也與海軍共同訂定計畫及訓練方式，並且已在111年實彈射擊雄二飛彈，命中目標。