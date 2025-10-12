聽新聞
中共女特工吸收…軍人陷愛情圈套 洩雄二飛彈操作書

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
海鋒大隊的雄二飛彈發射車。 圖／聯合報系資料照片
負責台海反艦防衛、操作國造雄風二型飛彈的海軍海鋒大隊前林姓上兵，遭軍方汰除後因和中共女特工網路交往，林吸收現役蔡姓同袍翻拍雄二飛彈操作書交給女特工，蔡賺取三萬八千元，二人各涉犯國家安全法、貪汙罪嫌遭起訴。檢調訝異，現、退役軍人因愛情圈套、區區數萬元利益，就遭對岸特工吸收，宛如我國安破口。

此案涉及國安，由台中高分檢直接偵辦，查出林男在營區賭博遭海鋒大隊汰除，他二○二三年一月在交友軟體認識化名「楚亭」、「緹縈」的中共女特工，對方實際身分為中共人民武裝警察部隊山西省總隊通信站情報人員，平時以某時報駐香港記者掩護身分。

據了解，林陷入愛情圈套先遭女特工吸收，不顧對方身分不詳、沒見過面仍交往，匯近十萬元想資助對方生活；林為達女方要求，擔任中間人聯絡現役海鋒大隊蔡姓同袍，強調資料機密等級越高，經「楚亭」審核通過就給予報酬。

檢方查出，林同年五月六日傳ＬＩＮＥ向蔡說，「你缺錢可提供軍中資料，可以賺錢」，蔡受利誘將個資、軍職單位、工作崗位全數告知，收到八千元。

蔡幾天後又將雄風二型飛彈發射車上「放列陣地操演教範」全冊、「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」及一本不詳綠皮書，用手機翻拍，「楚亭」收到認為有情報價值，再匯三萬元給蔡。

飛彈 女特工 賭博 國家安全 軍人 交友軟體 中共 國安 台海 海鋒大隊

