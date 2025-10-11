獨／國軍再驚傳遭中共吸收！海鋒大隊士兵猛拍雄二飛彈操作書外洩

國軍再傳遭中共吸收，負責台海反艦防衛、操作國造雄風二型飛彈的海軍海鋒大隊，內部1名林上兵因賭博遭汰除後與中共女特工接觸、交往，林再找上現役蔡姓同袍翻拍大量雄二飛彈操作書，交給中共賺取3萬8000元，檢方分別依違反國家安全法、貪汙等罪嫌，起訴林、蔡。

檢方查，中共人民武裝警察部隊山西省總隊通信站1名疑為女性，化名「楚亭」、「緹縈 」的情報人員，她以某時報駐香港記者掩護身分，2023年1月透過交友軟體認識遭海鋒大隊汰除的林姓上兵。

林男和「楚亭」多次聊天，不顧對方身分不詳、根本沒見過面，仍展開交往而遭吸收，自己為達成楚亭要求，就擔任中間人向之前在海鋒大隊的蔡姓同袍聯絡，並強調提供資料機密等級越高、經楚亭審核通過，就會依機密等級給予相當報酬。

檢方查出，林男2023年5月6日傳LINE向蔡說「你缺錢可提供軍中資料，可以賺錢」，蔡受利誘明知身為軍人依規定不得任意外流軍事人員資料，仍將個資、軍職單位、工作崗位等，填在對方提供的「基本資料及問卷調查」表，輾轉交給楚亭並收到8000元賄賂，

蔡見有利可圖，同月10日至15日又拿放在雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」全冊、飛彈車操作手冊等，拿回寢室用手機翻拍外傳，楚亭收到認為有軍事情報價值，再匯3萬元給蔡。

檢方指出，蔡男當時為海軍士兵，明知兩岸處於軍事對抗，更清楚不得將自己服役單位資料、公務上及軍中秘密或不對外公開軍事機敏資料洩漏給中共情工人員，其為謀求私利竟為之，已違反憲法、國防法及兵役法中「效忠中華民國」、「國軍保密」等誡命，顯已違背職務而收賄。

檢方說，蔡受國軍栽培，職司操作我國自製飛彈戍衛海疆勤務，是極具機敏極重要單位，卻擅自翻拍國軍不對外公開的軍事武器操作資訊，內容雖非機密仍有害國安、軍心，敗壞官箴及軍人武德，依貪汙違背職務收受賄賂罪嫌起訴他；另林男涉及國安法也遭羈押、起訴。