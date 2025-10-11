快訊

挺誰？6人渾身解數爭國民黨主席寶座 王金平吐答案

陸再公布我心戰網軍個資 學者分析背後目的：企圖達到一石三鳥效果

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中國大陸公安單位公布疑似我方「心戰大隊」人員名單。學者分析，中共應是想對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。軍方應該考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。人民日報
中國大陸公安單位公布疑似我方「心戰大隊」人員名單。學者分析，中共應是想對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。軍方應該考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。人民日報

中國大陸公安單位今天在公布18名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。國防院戰略所長蘇紫雲建議，軍方應該考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。

林穎佑指出，中共釋出的人員、個資等資料有真有假，未必都是正確的，也可能已經異動過期，我方不需要承認或否認，也免反而替對方證實情蒐管道的正確性。

他進一步分析，中共接二連三公布我網軍個資，對內主要可宣傳、證明中共官方的網路攻擊和情蒐能力，宣揚可阻絕這類來自境外的網路或心戰攻擊。同時也企圖對可能有心加入國軍、或與政府合作的人產生殺雞儆猴的寒蟬效果，「以免哪天自己的個資就會被公布在大陸網站、遭到通緝」，因此中共企圖藉這種操作達到一石三鳥的效果。

林穎佑並說，中共選在雙十國慶前後拋出我方網軍個資的議題，時機也有中共當局考量的心戰作用；不過這或許也證明我方近年來針對網路、心戰投入的方向、努力「也許做對了什麼」，才造成中共急於發動反制。

蘇紫雲認為，中共此時釋出網軍訊息，是有系統性的反情報戰與心理戰，尤其刻意拋出真真假假的我軍基本資料，意圖讓相關人員心生恐懼，這是歷史上相當常見的心理戰做法。他舉例，美國聯邦調查局FBI披露中共的網路部隊，公布中共駭客的照片、基本資料並且發布通緝，也是這類心理情報戰的一環。

蘇紫雲指出，這已經中共國安當局今年以來第四度拋出我方網軍資料，他認為不管資料是真是假，建議軍方或許可檢討恢復已經取消多年的兵籍號碼系統，劍利多一道防火牆。

他舉例，美軍原本也有兵籍號碼(Service Number)系統，1974年全面轉換為社會安全碼(SSN)、但因軍人、國防部員工的身分、薪資、醫療、保險等紀錄都共用社會安全碼作為主鍵連接，但這也導致大量軍人個資外洩事件，因此美軍從2017年起全面轉換為國防部身分碼(DoD ID)，藉此提高安全係數。

蘇紫雲說，過去國軍為了統一健保等各項業務而廢除兵籍號碼，改為與戶籍系統的身分證字號結合，但卻也可能被對岸所利用，因此軍方可考慮恢復兵籍號碼制度。此外，他也提醒軍方相關作業人員，應盡量別在自己的社群平台上貼出特別是穿軍服的照片，對於相關人員這方面的犧牲，政府應該考慮給予一些額外的津貼。

中共 個資 網路攻擊 國防部 蘇紫雲

延伸閱讀

交通警察洩密！轉傳賴士葆撞傷2女個資 判刑6月緩刑4年

陳智菡：趙正宇買網軍攻擊對手 立委落選卻是桃勤董事長？

中共訓場增台政府建築 學者：演練斬首行動五縱騷亂

紐時曝共軍加速建造對我飛彈基地！專家：不必恐慌 勿輕易誤判

相關新聞

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

立法院財政等6聯席委員會9日初審通過韌性特別預算案，最快17日院會有機會三讀。不過國民黨立委馬文君提案刪減國防部預算共計...

陸再公布我心戰網軍個資 學者分析背後目的：企圖達到一石三鳥效果

中國大陸公安單位今天在公布18名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內...

補虧損？韌性預算編12億給中油 國防部卻交不出計畫挨批「純粹給錢」

中油公布6月天然氣價格，民生及工業用氣均未調整，唯電業用氣調降10％，學者批是割中油的肉，補台電的血。國民黨立委馬文君指...

【專家之眼】台寶貴資產被誰需索 賴能好好守護嗎？

最近美國對台資產的漫天要價，已經到了信口開河地步。就在台灣一方面要應付美國提高關稅同時，美商務部長喊話台美晶片製造應五五...

支持馬文君監督國防部預算 國民黨團：否則立院不需要存在了

立法院財政等委員會日前舉行聯席會議，審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，國民黨立委馬文君質疑為何國防...

質疑軍人加薪遭軍費爆增排擠 林沛祥：部署「鐵穹」誰操作？

在野黨擬在下周二將在立法院會中，退回明年度中央政府總預算，癥結點在行政院未依法編列軍人加薪、提高退休警消退休金等相關項目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。