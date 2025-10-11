陸再公布我心戰網軍個資 學者分析背後目的：企圖達到一石三鳥效果

中國大陸公安單位今天在公布18名疑似我方「心戰大隊」人員的名單與個資。淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共應是想藉此對內宣傳網路攻擊及情蒐能力，同時企圖對我方產生殺雞儆猴的效果。國防院戰略所長蘇紫雲建議，軍方應該考慮恢復兵籍號碼制度，建立另一道個資防火牆。

林穎佑指出，中共釋出的人員、個資等資料有真有假，未必都是正確的，也可能已經異動過期，我方不需要承認或否認，也免反而替對方證實情蒐管道的正確性。

他進一步分析，中共接二連三公布我網軍個資，對內主要可宣傳、證明中共官方的網路攻擊和情蒐能力，宣揚可阻絕這類來自境外的網路或心戰攻擊。同時也企圖對可能有心加入國軍、或與政府合作的人產生殺雞儆猴的寒蟬效果，「以免哪天自己的個資就會被公布在大陸網站、遭到通緝」，因此中共企圖藉這種操作達到一石三鳥的效果。

林穎佑並說，中共選在雙十國慶前後拋出我方網軍個資的議題，時機也有中共當局考量的心戰作用；不過這或許也證明我方近年來針對網路、心戰投入的方向、努力「也許做對了什麼」，才造成中共急於發動反制。

蘇紫雲認為，中共此時釋出網軍訊息，是有系統性的反情報戰與心理戰，尤其刻意拋出真真假假的我軍基本資料，意圖讓相關人員心生恐懼，這是歷史上相當常見的心理戰做法。他舉例，美國聯邦調查局FBI披露中共的網路部隊，公布中共駭客的照片、基本資料並且發布通緝，也是這類心理情報戰的一環。

蘇紫雲指出，這已經中共國安當局今年以來第四度拋出我方網軍資料，他認為不管資料是真是假，建議軍方或許可檢討恢復已經取消多年的兵籍號碼系統，劍利多一道防火牆。

他舉例，美軍原本也有兵籍號碼(Service Number)系統，1974年全面轉換為社會安全碼(SSN)、但因軍人、國防部員工的身分、薪資、醫療、保險等紀錄都共用社會安全碼作為主鍵連接，但這也導致大量軍人個資外洩事件，因此美軍從2017年起全面轉換為國防部身分碼(DoD ID)，藉此提高安全係數。

蘇紫雲說，過去國軍為了統一健保等各項業務而廢除兵籍號碼，改為與戶籍系統的身分證字號結合，但卻也可能被對岸所利用，因此軍方可考慮恢復兵籍號碼制度。此外，他也提醒軍方相關作業人員，應盡量別在自己的社群平台上貼出特別是穿軍服的照片，對於相關人員這方面的犧牲，政府應該考慮給予一些額外的津貼。