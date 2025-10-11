補虧損？韌性預算編12億給中油 國防部卻交不出計畫挨批「純粹給錢」

中油公布6月天然氣價格，民生及工業用氣均未調整，唯電業用氣調降10％，學者批是割中油的肉，補台電的血。國民黨立委馬文君指出國防部在韌性特別預算，以供油備援能量名義編列約12億，由中油公司代屯戰備油料存量，國防部卻給不出相關計畫「純粹給錢」啟人疑竇，馬不願聯想是變相補中油虧損，但沒有計畫就要給錢無法令她信服。

截至2024年底，中油累計虧損近700億、負債比約92%，6月公布天然氣價格仍維持民生及工業用氣，卻只調降電業用氣10％。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥說，台電逾6成使用天然氣發電，調降電業用氣價格是挽救財務危機，但此舉是割中油的肉，補台電的血。

雖然中油對外的說法是「依天然氣價格公式調整」，但張元祥認為，恐怕是電價公式碰到台電虧損就轉彎，計算公式成為政治工具。

馬文君指出，國防部編列強化國土防衛能量預算，其中建立飲用水及供油備援能量，編列20億5942萬元；而囤儲戰備用油，不是由軍方自行興建油槽、油庫，反而是編列12億餘元預算給中油，也沒有要求中油多蓋油槽或加強隱匿性、防護等，中油現在也有儲備戰時油料，有何區別？

馬文君說，至少飲用水部分編列近8億，還有說明要買特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格120元等，但戰備用油，國防部卻給不出相關計畫「純粹給錢而已」。至於是否變相補貼中油因電業用氣調降，而導致的虧損，馬表示她不敢如此猜測，但國防部編預算卻不說要做什麼，無法令她信服。

立院預算中心也指出，國防部強化國土防衛能量規畫10類、362項計畫均為作業維持項目，且多屬年度預算辦理範疇，是否有採特別預算編列迫切性，需再討論。