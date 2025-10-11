支持馬文君監督國防部預算 國民黨團：否則立院不需要存在了

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政等委員會日前舉行聯席會議，審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，國民黨立委馬文君質疑為何國防部編列韌性特別預算，浮編問題嚴重。圖／聯合報系資料照片
立法院財政等委員會日前舉行聯席會議，審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，國民黨立委馬文君質疑為何國防部編列韌性特別預算，浮編問題嚴重。國民黨立院黨團今發出聲明表示，馬文君為外交國防委員會資深且專業認真的立委，用心嚴格審查，必須給予高度尊重及支持，否則立法院不需要存在了。

國民黨團表示，韌性特別預算都是民脂民膏。馬文君所提出的提案必有所本，例如一瓶礦泉水要120元，一把椅子要5萬元，國防部也必須提出合理的說明及解釋，否則就是浪費公帑，浮編預算。

國民黨團指出，為人民看緊荷包是立委的天職，針對委員們所提有關特別預算中刪減非急迫性、不合理及已編列至年度預算的支出的相關提案，朝野黨團協商時，黨團均會要求相關部會必須清楚說明。本次韌性特別預算案剛於10月9日完成委員會審查、未來尚有第二階段各黨團提案。特別預算如預定10月17日完成三讀，下周必將緊鑼密鼓進行協商。院長召集朝野黨團協商時，可以再次坐下來好好討論，相關重要提案。

國民黨團強調，另外黨團針對「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」、「財政收支劃分法」，針對軍人加薪、警消提高所得替代率、台中市捷運藍線等政府法定義務支出，保障地方政府財源的一般性補助款，未能依法編列及編足的部分，已於9月30日函請立法院長韓國瑜儘速召集朝野黨團協商，以尋求解決之道。

馬文君 國民黨 國防部 立法院 財政收支劃分法 韓國瑜

