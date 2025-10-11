軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

立法院財政等6聯席委員會9日初審通過韌性特別預算案，最快17日院會有機會三讀。不過國民黨立委馬文君提案刪減國防部預算共計約72.6億，現保留送朝野協商，攸關預算三讀及發現金期程。有藍委說，癥結點不只是國防部分預算，台電強化電網預算刪不刪，也待下周五黨團大會討論才會明朗。

立法院財政等6委員會9日聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，朝野立委共提出237案，初審保留提案多數由馬文君提出，包括刪減陸軍建立長效飲用水建置案近8億元、刪減陸軍步訓部泳池整建工程3600萬元、刪減海軍陸指部車堡整修案2.3億元、刪減空軍游泳池整修案1.2億元等。

由於民眾、中小企業對普發現金及補助殷殷期盼，這次韌性特別預算協商攸關發現金期程。有藍委指出，韌性特別預算案大方向國民黨、民進黨跟民眾黨都期待趕快過，誰也不會想擋，送交朝野協商的提案，預估國民黨團下周五開黨團大會時討論，要刪或凍結哪些項目。

該藍委點出，韌性預算中比較有變數，是國防部分及台電編列200億強化電網預算，前者馬文君提案保留協商，後者台電在114年度預算、追加預算中以補貼名義編列都被刪除，這次名義是強化電網韌性，是否刪減仍是未知數。

馬文君強調，國防預算中有不合理之處，該砍就砍、該刪就刪，比如蓋游泳池做硬體建設預算，就應該放在年度預算中，國防部可能怕一些科目，放在2年計畫執行不完，就放其他科目「為消化而消化預算」。

「行政部門不能因為要普發現金，就壓著立法院要通過預算。」國民黨立委賴士葆認為，馬文君提案刪減72.6億，國防部如果這幾天跟馬溝通後，在部分項目讓步達成共識，預算也會通過；若最後仍沒共識，最壞情況就是進入表決，目前初審保留40幾案，表決最快90分鐘、最慢幾小時就可以搞定。

國民黨立委陳玉珍說，這次預算案目的本就是為了普發現金一萬元，因此普發現金絕對不用擔心，但政府也不能用韌性預算夾帶那麼多，預算應合理編列，她支持馬文君的看法該刪就刪，如果民進黨不妥協那就進入表決程序。

國民黨團書記長羅智強說，韌性預算都是民脂民膏，馬文君提案有所本且用心審查必須支持，這是立委的天職。針特別預算中非急迫性、不合理及已編列至年度預算的支出，朝野黨團協商時，國民黨團均會要求相關部會必須清楚說明，目前尚有第二階段各黨團提案，待立院院長韓國瑜召集朝野黨團協商時，好好討論。