質疑軍人加薪遭軍費爆增排擠 林沛祥：部署「鐵穹」誰操作？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統表示，國防預算將逐年增加到占國內生產毛額（GDP）5%。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統表示，國防預算將逐年增加到占國內生產毛額（GDP）5%。圖／聯合報系資料照片

在野黨擬在下周二將在立法院會中，退回明年度中央政府總預算，癥結點在行政院未依法編列軍人加薪、提高退休警消退休金等相關項目。不過，賴清德總統已喊出逐年增加軍費，到占國內生產毛額（GDP）5%，國民黨立委賴士葆直言，這將排擠到其他預算，「因為餅就這麼大」。

明年度中央政府總預算歲出編列3兆350億元，較今年度增加1100億元，約增3.8％，同時國防預算也高達9千多億。然而總預算雖有增加，但明年度教育部預算較今年度卻減少908.7億元，降幅達27.7％；立院三讀通過的軍人加薪、提高退休警消退休金更未編列其中，地方補助款也遭減列。

賴士葆表示，明年度國防預算增加到9千多億元，較上次增加了3千多億元，當中要納入軍人加薪所需的300億元，當然有空間可加，不編是擺明搞對抗。但他也進一步點出重點，倘往軍費占GDP的5%繼續邁進，排擠更多，教育、經濟、社福等都會減少，「因為餅就這麼大」。

賴士葆舉例，目前我國GDP約是26兆元，若是軍費占GDP的5%，就是1兆3千億元，目前我國一年總預算約3兆，1兆3千億約占4成多，其他部門加起來占約6成，這些錢花在什麼地方？買武器沒有問題，問題是我方要的武器，美國都不給，例如有助維持我方空優的戰機F-22、F-35，連F-16至今都仍未交貨。

是否因我國軍費提高，導致排擠預算，才讓政院不願編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算？國民黨立委林沛祥表示，「這是合理推測」，但他也認為這有矛盾之處，買那麼多軍備、武器，卻都沒人用，總不能請替代役操作。

林沛祥說，就算我國真的如以色列部署「鐵穹」 ，沒人用也是枉然。明年度國防預算9千多億，卻不肯多花300億元幫軍人加薪，留下經過訓練、有經驗的軍人。加薪不是討好國軍，而是國軍非戰時減員嚴重，若不讓軍人有好一點的薪資，為何他們要受訓衛國？

