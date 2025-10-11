立院潛艦國造秘密會議 王定宇要求海軍說明可公開內容

立法院外交及國防委員會13日邀請國防部長顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」，以秘密會議的形式進行；安排會議的召委王定宇今天表示，會要求海軍明確讓參與會議的立委瞭解，哪些內容可以向民眾揭露，讓納稅人了解大概情況。

國造潛艦原型艦海鯤艦已完成泊港測試（HAT），目前正實施海上測試（SAT），原先預計在9月完成海測，但目前尚未完成，而原本規劃將於11月由台船交艦予海軍。

針對13日外交及國防委員會以秘密會議舉行「潛艦國造專案進度報告」的原因，委員會召委、民進黨立委王定宇今天表示，海鯤艦的潛艦國造「海昌計畫」是國家的最高機密，基於國家的利益，因此全程以機密會議的方式進行。

為了確保國會可以進行監督，王定宇表示，所以透過機密會議的形式，讓相關單位向國會呈現完整的資料與報告，這是既保護國家的利益，也確保所有的機密計畫能夠在國會的監督下進行，這是確保民主監督與國家利益的法定程序。

對於此次秘密會議的內容，王定宇說明，包含目前海鯤艦的海測進度，以及裝備到位的情況為何，以及技協人員是否亦已到位，這些都是確保海鯤艦品質無虞、安全交件的節點，因此國會必須監督這些節點，而海鯤艦進行海上測試期間，外界的傳言非常多，國會基於監督的職責，也必須確認海鯤艦海測的情況，以及未來下潛測試要進行的科目，以及交艦的時程。

王定宇表示，海鯤艦原定是11月交艦給海軍，如果來不及交艦，也要在機密會議了解，會在什麼時候進行交艦，且這也會牽動後續艦的建造計畫。

至於會後是否將會議內容對外公開，王定宇表示，他將在機密會議時，特別要求海軍與潛艦國造相關人員，明確的讓與會立委知道哪些內容可以向外界揭露，讓納稅人了解大概的情況，而例如裝備商源、國外協助等絕對機密的部分，也會依法要求保密，因此經過13日的機密會議後，藉由機密的核定機關國防部確認後，將不涉及機密的部分，向外界做說明。