香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

大學聘師／教授退休潮解方浮現 私校鬆綁旋轉門聘自己人

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

中共16機艦船國慶日擾台 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北11日電

中共軍機、艦及公務船於國慶當天持續擾台，國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲7架次共機，其中3架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共16機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時45分至昨天下午2時15分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機，其中1架次逾越海峽中線。

國軍於昨天下午2時55分至昨天下午3時5分在台灣西南空域偵獲中共1架主戰機；國軍另於昨天中午12時20分至昨天中午12時35分在台灣北部空域偵獲中共1架主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

影／光復鄉忙重建家園 災民不忘國慶日「一定要插國旗」

屏東民眾穿國旗裝、揮舞小國旗 歡慶國慶日

國防部韌性預算遭疑浮濫 長官座椅5萬 戰備500cc特規水每瓶120元

國防特別預算不僅「台灣之盾」 府方人士：年底向國人報告

總統賴清德今天發表國慶演說，首度拋出將透過新的國防預算加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。府方人士表示，今年底前將向國...

中共國安部稱公布我3網軍 軍情局：掩蓋施政失當的伎倆

中國大陸國安部今天發布訊息，指控民進黨操控網路「水軍」，散布台獨言論，還公布3名「網軍」的身分。軍情局對此反批中共散布不...

T-Dome納年底國防特別預算 府方人士：台灣不希望成為區域安全缺口

賴清德總統今天在國慶演說中表示，將透過新的國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有...

【即時短評】T-Dome捍衛台灣天空 但兩岸和平仍須政治解決

賴清德總統主張建立類似以色列鐵穹系統的台灣之盾（T-Dome），政府加強台灣軍事防衛能力，是站在道德制高點上，外人很難質...

國慶前夕也不放過！中共17機艦擾台 國軍嚴密監控應處

國慶前夕，中共軍機、軍艦持續襲擾台灣，國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲8架次共機，其中4架次逾越海峽中...

國防報告書首列戰傷救護篇章 培訓官兵互救

國防部昨日公布一一四年版國防報告書。除了聚焦賴政府推動的「全社會防衛韌性」工作外，也首列「戰傷救護」篇章，強調透過戰傷救...

