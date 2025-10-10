國防特別預算不僅「台灣之盾」 府方人士：年底向國人報告

總統賴清德今天發表國慶演說，首度拋出將透過新的國防預算加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。府方人士表示，今年底前將向國人報告國防特別預算，內容不只有「台灣之盾」，還包含其他重要的國防相關策略。

賴總統今天上午在國慶大會發表演說表示，將透過新的國防預算達成3大目標，一是加速打造「台灣之盾」；二是加強引進、結合高科技及人工智慧（AI）技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；三是持續投資國防創新科技，並與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力。

對此，國防部晚間回覆中央社記者詢問表示，國防部依據賴總統「台灣之盾」政策指導，持續籌購新式防空系統，並整合現有自製、外購等防空飛彈（shooters），以自動化C5ISR系統，鏈結各式雷達等高效感知裝備（sensors），融匯為「多Sensor搭配多shooter的擊殺網」，形成多層次、嚴密的空防之盾，確保台灣空防安全。

至於「台灣之盾」（T-Dome）的規劃期程與預算規模，府方人士表示，此為總統首次向國人和世界報告這項新防空系統、亦是名稱首度亮相，目標是希望架構一個更嚴密、高攔截率的防空網，此不僅對國家防衛韌性很重要，同時確保國民的生命財產安全，並讓關鍵基礎設施及國家都能維持正常運作。

府方人士說明，美國等民主國家已可見相關防空系統的發展和運用，此對維護台海和平至關重要，而區域各國為因應中國威脅，也都有增強國防投資；台灣不希望成為區域安全的缺口，因此在自我防衛領域，必須持續作多元性與策略性的強化國防作為。

至於「台灣之盾」規劃期程，府方人士表示，政府將在今年底之前，向國人報告國防特別預算，內容當然不會只有「台灣之盾」，還會包含其他重要的國防相關策略，並由國防部作為主責單位。

針對總統國慶談話，在兩岸部分未提及中華民國與中華人民共和國互不隸屬，外傳是因月底APEC經濟領袖會議「川習會」將登場，美方希望國慶談話不要擦槍走火。府方人士澄清，第一，沒有聽過這樣的揣測，國慶演說各界都很重視，也會先讓一些友盟、外交朋友與駐外使節們理解；其次，由於台灣多數民眾對互不隸屬已有普遍共識，也不用反覆一直強調。

府方人士表示，兩岸篇幅是否變少不是重點，關鍵是「世界的篇幅變大」，同時也是把台灣放在國際框架，藉由二戰終戰80週年的脈絡，對照當今威權主義持續擴張，台灣已經是世界的台灣，脫離兩岸論述的框架，自信面向國際社會。