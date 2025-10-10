聽新聞
中共國安部稱公布我3網軍 軍情局：掩蓋施政失當的伎倆
中國大陸國安部今天發布訊息，指控民進黨操控網路「水軍」，散布台獨言論，還公布3名「網軍」的身分。軍情局對此反批中共散布不實訊息，企圖對內籠絡民心，掩蓋其施政失當，軍情局會持續情報工作，維護國家安全。
中國大陸國安部選在雙十國慶這天，透過微信公眾號發布訊息，指控民進黨長期暗中操縱、豢養網路「水軍」，在境內外社交平台散播「台獨」分裂言論。內容還公布3名「水軍」操盤手的身分和照片，指控是台灣一間藝術公司的「反宣爪牙」，還與軍情局人員聯手對大陸展開破壞活動。
軍情局對此回應表示，中共於我國國慶期間，散布此類不實訊息，係其長期運用各種手段，汙衊國軍之慣用伎倆。企圖對內籠絡民心，掩蓋其施政失當；對外引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍民士氣。
軍情局強調，將持續依情報政策指導，縝密執行各項情報蒐研工作，以維護國家安全。
