T-Dome納年底國防特別預算 府方人士：台灣不希望成為區域安全缺口

賴清德總統今天在國慶演說中表示，將透過新的國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。府方人士表示，今年底之前會把國防特別預算跟國人報告，不只「台灣之盾」，還有其他重要的國防策略。

賴總統今宣誓要透過新的國防預算，達成三大目標：包括第一，加速打造「台灣之盾」；第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力。

府方人士表示，賴總統今天是第一次跟國人與世界報告，台灣接下來會有新的防空系統「台灣之盾」。希望架構一個更嚴密，也高攔截率的防空網，對於確保國家的防禦韌性很重要，希望能讓國民的生命財產安全，還有讓關鍵基礎設施都能維持正常運作。

府方人士舉例，美國也陸續啟動類似的防空系統、防空網，台灣希望持續強化國防。區域各國在應對中國威脅都增加國防投資，台灣也不例外，台灣不希望成為區域安全的缺口。

知情人士指出，國防預算不單牽涉國家安全，在國防預算基礎之上，也將帶動國防、軍工產業發展，進而擴大內需，國防預算也可視為經濟預算。

知情人士說，賴總統設立新階段的國防發展目標，對內從國防自主、強化戰力、厚植國防軍工產業實力，對外與國際友盟國家合作，拉出一條自由民主防線，展現台灣以實力護和平的戰略自信。

府方人士則強調，賴總統的談話也是訴諸國際，展現台灣自我防衛的決心。國防預算不只牽涉國家安全、也是國防產業發展，可以帶動國防與軍工產業，而國防產業也是「護國群山」的一環。此外，透過研發設計生產製造，深化本土供應鏈加速產業升級，帶動基礎工業升級轉型，讓年輕人投入創新產業