【即時短評】T-Dome捍衛台灣天空 但兩岸和平仍須政治解決

賴清德總統主張建立類似以色列鐵穹系統的台灣之盾（T-Dome），政府加強台灣軍事防衛能力，是站在道德制高點上，外人很難質疑其錯誤。可是深究其中道理，即可發現仍似有不足，兩岸問題不僅是軍事問題那麼單純，更大的背景是政治問題，民進黨政府刻意淡化政治問題的脈絡，片面凸顯強化軍事力量，無助於解決兩岸和平，不言而喻的是倚美謀獨的心態。

1990年代的台灣人總統李登輝，任內都要制定國統綱領，成立陸委會，海基會，那部政治門檻極高的國統綱領，被許多國民黨人士私下譏諷為國家不統一綱領，但是李登輝的這些政治措施，至少是認識到兩岸問題，不能單單只是表面上的軍事實力問題，在政治方面要爭取兩岸溝通與互信，互信要靠政治解決，刀槍非互信的基礎。

台灣總統直選引發的飛彈危機，起因兩岸仍無法有足夠的互信，但是台灣的民主深化，最終也迫使北京必須接受總統直選的事實，這是一種政治力量的競逐，比的是耐心與智慧，而不是蠻力。飛彈危機造成的另一個作用，是讓台灣某些人士炒作爭取美國與台灣合作飛彈防禦系統，一喊三十多年，美國除了在柯林頓總統時期，同意銷售對台灣用處不大的長程預警雷達，以及後來的愛國者飛彈之外，其他一概沒有進展，台美之間的軍售問題，其實更多成分是政治關係，而不是武器良窳問題，維持關係比買到什麼更重要。

美國1979年與北京關係正常化後，台灣念茲在茲的美國武器銷售，除了確保軍事防禦能力，更重要的是維繫雙方政治關係，這也正是無論採購美國軍火商推銷的各類武器是多麼的昂貴，維護費用如何的天文價格，台灣都願意買單的原因，用錢堆疊鞏固與美國政府的政治關係。1990年代的飛彈防禦系統是其一，現在提出的台灣之盾，無非是舊瓶裝新酒，但更符合民進黨的台灣調性，但即便是以色列的鐵穹，也不是全面的防禦，只能是區域防禦。

科技先進如美國，從1980年代失敗的星戰防禦系統，到1990年代的飛彈防禦系統，都不完全是全面防禦的概念，絕大多數是偏重境外阻擋來襲飛彈，因為核導彈的威脅與一般戰術飛彈不同。以色列鐵穹可在區域防禦恐怖份子火箭攻勢，愛國者飛彈無論新舊款，也是在飛彈已經臨空的階段設法摧毀，但是如何在維護面的安全下，對於各點的突破實施反擊，需要龐大的運算能力，分析威脅程度，個別進行攔截，確保損害降到最低，這個概念類似美國海軍神盾系統，聽起來很簡單，實行起來卻不是那麼容易。

政府提出台灣之盾，以台灣現有研發能力，需要美國提供技術合作，強化雙方政治關係，當大陸思考舊型戰機改裝為具有攻擊力的無人機，有去無回地攻擊對方，消耗對方防空彈藥，台灣之盾顯然無法對應這樣的問題。維護面的防禦，成本很高，亦不可能滴水不漏，以色列鐵穹已有前例，頂多是減少戰損。

軍事力量是兩岸和平問題的充分條件，如果要爭取兩岸真正和平，應該思考政治解決，這是兩岸和平的必要條件，但民進黨政府口口聲聲兩國論，兩國互不隸屬，改變李登輝以來的兩岸互不隸屬政治論述，改變兩岸政治現狀，挑起政治紛爭，天天麻痺自己的兩國互不隸屬論調，不會幫台灣爭取任何和平環境，只會激化兩岸對立，即使美國幫台灣搞出了台灣之盾，也不會減少兩岸軍事衝突的危機，期待戰爭發生，不如設法排除戰爭的導火線。