海龍蛙兵移防澎湖 美退將：兼顧實戰部署及作戰訓練

中央社／ 華盛頓9日專電

海龍蛙兵為外離島關鍵戰力，過去重心以金馬為主，近期則集中澎湖。美國退役海軍少將蒙哥馬利正面看待這項調整，認為台灣能夠在進行實戰部署的同時，持續進行作戰訓練，是高效能部隊的重要標誌。

陸軍航特部兩棲偵察營海龍蛙兵，雖部署於金門、馬祖及澎湖等外離島，但過去重心以金馬為主，近期因新建營舍及訓練規劃，主要兵力將集中澎湖。蒙哥馬利（Mark Montgomery）今天接受中央社電訪時，提出上述看法。

蒙哥馬利曾任白宮國家安全會議（NSC）成員，了解台灣軍事結構，數次參與台海兵推。他指出，並不擔心海龍蛙兵的重心由金馬轉移至澎湖，台灣國防部長顧立雄高度掌握敵方情況及需要採取的行動。

美國麻省理工學院安全研究計畫學者何理凱（EricHeginbotham）則說，海龍蛙兵移防澎湖可能是為了將部隊置於比金門更容易防守的位置，因此能更合理地分配有限的國防資源。

何理凱透過電郵指出，金門由於距離中國近，無法有效防守。澎湖則在地理與政治意義上皆有不同，其名稱明確列入「台灣關係法」。

他說，海龍蛙兵部分輪調排級兵力仍將留駐金門，從政治角度而言，維持前線駐軍具有象徵意義，可展現台灣並未放棄外島，但沒有必要將整個營都留在那裡。

美國智庫蘭德公司政治學者郭泓均表示，駐守金馬的部隊有兩個主要功能。第一是「情報、監測與偵察」（ISR），負責監控中國軍隊和執法單位的動向與行動。第二是作為絆索部隊（tripwire force）。

絆索部隊是嚇阻理論中的戰略手段，做法是在海外部署一支小規模部隊，假設該部隊遭受攻擊，將引發更大規模的軍力部署作為回應。

郭泓均說，海龍蛙兵是否專門執行這些任務，已越來越不明確。台灣可以利用無人系統進行監測與偵察，並依靠地方政府官員與民間社會的報告。

他指出，海龍蛙兵仍可以作為絆索部隊。但鑑於他們的精銳能力，部署到澎湖可能更有用，以協調並執行前沿防禦行動，以防中國入侵，也在不對稱防禦及因應封鎖上，擁有更大的靈活性與反應能力。

根據「台灣關係法」第15條第2款，「台灣」一詞將視情況需要，包括台灣及澎湖列島，這些島上的人民、公司及根據適用於這些島嶼的法律而設立或組成的其他團體及機構，1979年1月1日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局，以及任何接替的治理當局（包括政治分支機構、機構等）。

