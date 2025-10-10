聽新聞
0:00 / 0:00

國防報告書首列戰傷救護篇章 培訓官兵互救

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

國防部昨日公布一一四年版國防報告書。除了聚焦賴政府推動的「全社會防衛韌性」工作外，也首列「戰傷救護」篇章，強調透過戰傷救護分級訓練、師資培訓、單兵戰傷急救包籌補、訓練場域建置及戰傷醫療整合等，使第一線作戰官兵具備自救互救的技能。

國軍近年師法美軍實戰經驗，深化戰術戰傷救護專業養成，國防報告書此次新增「戰傷救護」章節，強調透過戰傷救護分級訓練、師資培訓、單兵戰傷急救包籌補、訓練場域建置及戰傷醫療整合等，使第一線作戰官兵具備自救互救的技能。

近兩年來，已經培訓四七四○人具備「初階單兵戰傷訓練師資」資格。

目前已有三八○人具備EMT-2級進階師資、九十人完訓高階師資，並籌補單兵急救包，現階段全軍常備部隊每個官兵都已獲撥一組。

國防部 國軍

延伸閱讀

國防部特別預算「離譜清單」曝光 長官椅5萬元、戰備水喊價120元

國防部韌性預算遭疑浮濫 長官座椅5萬 戰備500cc特規水每瓶120元

114年國防報告書：共軍混合手段加大威嚇 無人機襲擾外島將擊落

美軍不再赴金門協訓 蕭旭岑：台海很大變化不能等閒視之

相關新聞

國防報告書首列戰傷救護篇章 培訓官兵互救

國防部昨日公布一一四年版國防報告書。除了聚焦賴政府推動的「全社會防衛韌性」工作外，也首列「戰傷救護」篇章，強調透過戰傷救...

國防報告書未提調薪 學者憂打擊軍心

國防部昨日公布一一四年版國防報告書，中華戰略學會資深研究員張競指出，立法院通過軍人待遇調整方案，但國防報告書卻隻字未提，...

賴總統上任後首份國防報告書 聚焦無人機、AI戰略

記者李人岳／台北報導

國防報告書出爐 憂解放軍混合戰強硬封控台海

一一四年版國防報告書指出，中共採取多項「灰色地帶混合威脅手段」以及「準軍事行動」等針對性軍事威脅，逐步加大對我威嚇力道。...

冷眼集／賴政府國防報告書 一場只求「不出包」的高裝檢

賴總統任內首次發布國防報告書，相較於發布會的大陣仗，內容卻形式多於實質，讓人想起當年的高裝檢。

長官座椅要價5萬元…國防部挨轟

韌性特別預算案昨天在立法院完成初審，國民黨立委馬文君質疑，國防部聯合作戰中心竟購買每張五萬元的長官座椅，因應戰備囤儲購置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。