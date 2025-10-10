聽新聞
國防報告書首列戰傷救護篇章 培訓官兵互救
國防部昨日公布一一四年版國防報告書。除了聚焦賴政府推動的「全社會防衛韌性」工作外，也首列「戰傷救護」篇章，強調透過戰傷救護分級訓練、師資培訓、單兵戰傷急救包籌補、訓練場域建置及戰傷醫療整合等，使第一線作戰官兵具備自救互救的技能。
國軍近年師法美軍實戰經驗，深化戰術戰傷救護專業養成，國防報告書此次新增「戰傷救護」章節，強調透過戰傷救護分級訓練、師資培訓、單兵戰傷急救包籌補、訓練場域建置及戰傷醫療整合等，使第一線作戰官兵具備自救互救的技能。
近兩年來，已經培訓四七四○人具備「初階單兵戰傷訓練師資」資格。
目前已有三八○人具備EMT-2級進階師資、九十人完訓高階師資，並籌補單兵急救包，現階段全軍常備部隊每個官兵都已獲撥一組。
