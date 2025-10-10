聽新聞
長官座椅要價5萬元…國防部挨轟
韌性特別預算案昨天在立法院完成初審，國民黨立委馬文君質疑，國防部聯合作戰中心竟購買每張五萬元的長官座椅，因應戰備囤儲購置的長效期瓶裝水，每瓶價格達一百二十元，實在太不合理，因此提案凍結。國防部表示，部長顧立雄已說明「不會買這麼貴的椅子」，採購案後續也會配合調整。
立法院財政聯席委員會昨初審韌性特別預算案，共針對國防部主管預算提出逾五十案，包含刪減陸軍建立長效飲用水建置案近八億元、刪減陸軍步訓部泳池整建工程三千六百萬元、刪減海軍陸指部車堡整修案二點三億元、刪減空軍游泳池整修案一點二億元等。
顧立雄表示，國軍採守勢作戰，民生供水在戰時恐遭人為破壞，在這樣情況下必須要考量長期戰力持續；其次，挪威水資源豐沛，也非採攻勢作戰，同樣採長效飲用水進行採購；第三，國防部已查訪國內產量，是依照國內產能進行設計，這些部分都做過評估。
國防部發言人孫立方說明，戰情中心值勤官兵往往處於長時間、高壓力狀態，因此希望座椅能符合人體工學，可長時間使用。
