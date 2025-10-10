聽新聞
國防報告書未提調薪 學者憂打擊軍心

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

國防部昨日公布一一四年版國防報告書，中華戰略學會資深研究員張競指出，立法院通過軍人待遇調整方案，但國防報告書卻隻字未提，恐怕更加深官兵的疑慮、打擊士氣。淡江戰略所副教授林穎佑提醒，國防報告書與「四年期國防報告」（ＱＤＲ）的內容愈來愈重複，兩者的功能、角色，應更做出區隔。

曾參與本次報告書編纂諮詢的林穎佑提醒，國防報告書與「四年期國防報告」乃至於「中共軍力報告」等三項重要國防官方文件的功能、角色，應更做出區隔。

張競表示，整本國防報告書對「軍事情報局」與「電訊研究發展室」隻字未提，顯然對社會關注如此重要情報部隊之期待有所忽視。此外將對美軍事交流相關統計數字，以流水帳方式列出，確實將引發各方關注，但是否將影響雙方承諾低調保密之諒解互信，很可能會面對國會質疑與關注。

張競進一步強調，國防報告書提到各種加給二十多次，待遇也有十多次；但是對已經完成修法，並且經過三軍統帥明令公布，並準備在一一五年元旦開始實施之待遇調整方案隻字不提。

他指出，儘管該案受朝野惡鬥影響，行政院刻意不編入明年預算案，這種不確定性已經影響國軍士氣；但國防報告書卻仍不願列入這項調整方案，實在讓人難以信任綠營執政照顧官兵，是否真有誠意可言？

國防 總預算 朝野 軍人 軍人年改方案

