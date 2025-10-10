冷眼集／賴政府國防報告書 一場只求「不出包」的高裝檢

賴總統任內首次發布國防報告書，相較於發布會的大陣仗，內容卻形式多於實質，讓人想起當年的高裝檢。

國軍設有「高裝檢」制度，定期檢查所有裝備的數量與性能，但到了執行層面卻常常變形，以多報少或以少報多，層出不窮。負責檢查的上級心知肚明，卻都選擇閉嘴。

官兵們心中留下的不誠實印象，正是近年國軍苦於公信力不足的主因。

高裝檢問題如今已有明顯改善，然而政府向國人說明的國防報告書卻不然。每次國防報告書出爐，外界總積極尋找與先前版本的差異。但客觀態勢變化有其脈絡，建軍不會突然轉髮夾彎。

歷年報告書的真正價值，反而是政軍高層權力嬗遞的跡證：蔡總統上任便宣示新軍事戰略，不久「防衛固守，有效嚇阻」就變成「防衛固守，重層嚇阻」。

「韌性」是賴總統欽定三大委員會之一，果然不僅多了「多域拒止，韌性防衛」的「作戰整備方向」，報告書副標也是「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」。據說是新科將領晉見賴總統必考題的「和平四大支柱」，自然也不會缺席。

報告書另一「有趣」之處，是資訊詳略落差：書中可看到中共各軍種人數、共軍在台海周邊操演的次數，也有國軍防彈背心的性能諸元，數據甚至細到公釐；但若有人想要了解：中華民國武裝部隊規模到底多大，編制或實際狀況各是多少，報告書卻不會提供答案。

媒體詢問報告書為何未提及缺員問題？官員也是問東答西，以「留營率高於部頒標準，且有提升」就搪塞。

換言之，出版國防報告書，與其說是對外報告國防狀況，更像是一場例行高裝檢，軍方的心態只是避免「出包」、追求政治正確。

進一步說，目前既有兩年出一次國防報告書，也有四年一度的國防總檢討（ＱＤＲ）。後者今年三月才出版，內容與此次報告書換湯不換藥。面對如此明顯的疊床架屋，強調「減法思維」的國防部長顧立雄，減法大刀的下一招，不如先瞄準這方向揮去。