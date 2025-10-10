國防報告書出爐 憂解放軍混合戰強硬封控台海

一一四年版國防報告書指出，中共採取多項「灰色地帶混合威脅手段」以及「準軍事行動」等針對性軍事威脅，逐步加大對我威嚇力道。我方戰略目的則要達到「平時使敵不敢輕啟戰端，戰時迫使敵無法達成作戰目標」。報告書特別提及，針對外離島遭無人機侵擾，軍方已經訂定四項步驟的應處流程，將動用干擾槍或步槍、機槍，以軟硬殺方式，擊落無人機。

國防報告書指出，中共灰色地帶混合威脅手段，包括「灰色地帶襲擾」、「三戰（輿論、法律、心理）複合式威脅」、「網路攻擊」、「認知作戰暨敘事戰」、「經濟脅迫」、「情報滲透」、「東海南海周邊海域活動」等。同時也透過各項針對性軍事威脅，包括「準軍事行動」、「網路電子戰」、「以演代訓」、「火力打擊」及「封鎖隔離能力」等手段，加大對我軍事威嚇力度。

中共海警自去年起，協同海空軍參與重大演訓，透過海警擴大其海洋執法權限，試圖塑造對其所認定海域範圍擁有的管轄權，改變國際對台海的認知。今年四月，海警參加「海峽雷霆二○二五Ａ」軍演，在台灣周邊海域航道實施封控，模擬封鎖台灣能源進口。

至於我方因應之道，國防報告書重申，國軍依照「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，建構「多域拒止，韌性防衛」作戰整備方向，藉由可存活的重層防禦，結合全社會防衛韌性與能量，確保我戰力維持與發揮，破壞敵作戰行動及戰力增長，使敵無法快速達成作戰目標，並利用戰略溝通，爭取國際奧援。