賴總統上任後首份國防報告書 聚焦無人機、AI戰略

國防部昨日公布一一四年版國防報告書，這也是賴清德總統上任後首份國防報告書。報告書以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為主軸，除說明分析中共對台威脅態樣、近兩年國軍建軍整備現況外，也重申「多域拒止，韌性防衛」作戰整備方向，並強調建構無人機、反無人機作戰體系以及AI的軍事領域應用。

一一四年版國防報告書以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為主軸，區分「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」、「國防管理」等四篇、八章、卅四節次，共計七萬八千餘字、一九一頁，分別闡述當前印太區域情勢、台灣的安全挑戰，說明國軍以嶄新思維與作法，建構不對稱與韌性戰力。

國防部重申，國軍依照「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，建構「多域拒止，韌性防衛」作戰整備方向，強調敏捷快速戰備應變、不對稱戰法、去中心化運作及削弱策略等作為，打造有效嚇阻及擊退敵進犯的可恃戰力。面對中共無人機對外島的襲擾，國防部也首度在國防報告書中公開無人機應處流程，明白指出將動用干擾槍或步槍、機槍，以軟硬殺方式，擊落無人機。

報告書指出，隨著戰場科技發展、新式武器裝備陸續交貨及戰術戰法調整等因素，軍方配合潛艦、M1A2T戰車、海馬士火箭、F-16C/D Block70戰機以及無人機等新式武器裝備接裝期程，已經完成編修各類準則八十種，其餘規畫中的一一三種準則，將持續編修，以滿足官兵戰術應用及指揮管制作業需要。

報告書中也首度提及，國防部成立國防創新小組以快速引進民間創新、成熟科技及現貨裝備。國防部整評司國防淨評估處簡任處長史奇良表示，目前各式無人系統、反制無人機系統等，已經協助需求單位蒐整。同時包括衛星影像AI自動辨識系統、擴增實境智慧作戰系統、智慧化倉儲管理三個案項，已經完成廠商評選作業，預計明年執行原型開發。

史奇良說，明年也規畫小批量採購光纖無人機、輕兵器反無人機火控系統等裝備，藉由交付部隊，測試評估作戰效益，作為後續擴大採購參考依據。史奇良並表示，國防創新小組優先關注AI技術的導入，進行整體規畫。