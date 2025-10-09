駐法代表郝培芝主持國慶酒會 強調台灣願助歐對抗混合威脅

駐法國代表郝培芝8日晚間在巴黎主持114年國慶酒會。她說，歐洲面臨全新的混合式威脅，台灣願分享因應經驗，並盼深化與法國在民主技術供應鏈等領域的合作。

駐法代表處分別為僑胞、學生和外賓舉辦國慶酒會，8日晚間的外賓場有數百名政界、學界、媒體圈和產業界人士出席。

郝培芝致詞時說，法國作為印度太平洋區域的常駐國家，積極為區域和平繁榮做出貢獻，「這與台灣利益和價值觀契合，強化了雙邊夥伴關係，也彰顯兩國互惠合作的必要性」。

她提到，歐洲正面對安全上的重大挑戰，除了俄羅斯與烏克蘭的衝突延續之外，多國遭遇無人機入侵，以及海底電纜被切斷、機場受到網路攻擊，還有外國企圖以假訊息干預選舉。

郝培芝強調，「歐洲大陸正面臨俄羅斯及其盟友策劃的複雜混合威脅，這對許多歐洲國家來說是全新的處境，對台灣而言卻是日常」；台灣人每天面臨中國軍事演習和「灰色地帶」行動威脅，平均每天遭受約240萬次網攻、一年多達210萬則假訊息侵擾。

她說，台灣作為全球半導體主要產地，在民主技術供應鏈方面是法國和歐洲國家值得信賴的夥伴，也已準備好深化合作關係，分享面對當代混合威脅的經驗。

法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-NoëlleBattistel）致詞時表示，法台友誼建立在彼此堅定的價值觀上，尤其是捍衛民主法治，這使台灣成為特別鼓舞人心的民主典範。

法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）上台發言時，先為花蓮洪災表達對台灣人民的慰問支持。

特瑪說，世界局勢日益嚴峻，民主國家應建立聰明的合作夥伴關係，因為在當前歷史時刻，各國不能各自為政，「我們不能接受某些國家破壞秩序，或阻撓我們溝通、匯聚、貿易，即便是一個強國」。

巴緹斯黛隨後接受中央社訪問時說，她今年6月訪台，確實感受到來自中方更強大的壓力，但她認為法國與台灣「走在鞏固彼此關係的正確道路上」，法國必須維護台灣海峽和平，確保規則獲得遵守。

巴緹斯黛上月關切台灣幻象2000（Mirage 2000）戰機機隊維修及零件交貨期太長的問題，向法商達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）執行長特拉皮爾（EricTrappier）提問。

特拉皮爾當時坦言，備用零件和維修的工業能量確實下滑，但仍能確保支援台灣。

巴緹斯黛告訴中央社記者，她不滿意特拉皮爾的答覆，因此寫信請他完整說明，好讓達梭和台灣之間的貿易關係更有效地活躍起來，「我想很快會收到回信」。

展望法台合作，巴緹斯黛著眼於半導體領域，「台灣當然是這方面的領航者」，還有對台灣來說至關重要的能源議題，包括能源主權和核廢料處理，以及離岸風電等再生能源，都是未來可期的方向。