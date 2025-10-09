快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

駐法代表郝培芝主持國慶酒會 強調台灣願助歐對抗混合威脅

中央社／ 巴黎9日專電
駐法國代表郝培芝（左5）8日晚間在巴黎主持114年國慶酒會，數百名政界、學界、產業界人士出席。圖／中央社
駐法國代表郝培芝（左5）8日晚間在巴黎主持114年國慶酒會，數百名政界、學界、產業界人士出席。圖／中央社

法國代表郝培芝8日晚間在巴黎主持114年國慶酒會。她說，歐洲面臨全新的混合式威脅，台灣願分享因應經驗，並盼深化與法國在民主技術供應鏈等領域的合作。

駐法代表處分別為僑胞、學生和外賓舉辦國慶酒會，8日晚間的外賓場有數百名政界、學界、媒體圈和產業界人士出席。

郝培芝致詞時說，法國作為印度太平洋區域的常駐國家，積極為區域和平繁榮做出貢獻，「這與台灣利益和價值觀契合，強化了雙邊夥伴關係，也彰顯兩國互惠合作的必要性」。

她提到，歐洲正面對安全上的重大挑戰，除了俄羅斯與烏克蘭的衝突延續之外，多國遭遇無人機入侵，以及海底電纜被切斷、機場受到網路攻擊，還有外國企圖以假訊息干預選舉。

郝培芝強調，「歐洲大陸正面臨俄羅斯及其盟友策劃的複雜混合威脅，這對許多歐洲國家來說是全新的處境，對台灣而言卻是日常」；台灣人每天面臨中國軍事演習和「灰色地帶」行動威脅，平均每天遭受約240萬次網攻、一年多達210萬則假訊息侵擾。

她說，台灣作為全球半導體主要產地，在民主技術供應鏈方面是法國和歐洲國家值得信賴的夥伴，也已準備好深化合作關係，分享面對當代混合威脅的經驗。

法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-NoëlleBattistel）致詞時表示，法台友誼建立在彼此堅定的價值觀上，尤其是捍衛民主法治，這使台灣成為特別鼓舞人心的民主典範。

法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）上台發言時，先為花蓮洪災表達對台灣人民的慰問支持。

特瑪說，世界局勢日益嚴峻，民主國家應建立聰明的合作夥伴關係，因為在當前歷史時刻，各國不能各自為政，「我們不能接受某些國家破壞秩序，或阻撓我們溝通、匯聚、貿易，即便是一個強國」。

巴緹斯黛隨後接受中央社訪問時說，她今年6月訪台，確實感受到來自中方更強大的壓力，但她認為法國與台灣「走在鞏固彼此關係的正確道路上」，法國必須維護台灣海峽和平，確保規則獲得遵守。

巴緹斯黛上月關切台灣幻象2000（Mirage 2000）戰機機隊維修及零件交貨期太長的問題，向法商達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）執行長特拉皮爾（EricTrappier）提問。

特拉皮爾當時坦言，備用零件和維修的工業能量確實下滑，但仍能確保支援台灣。

巴緹斯黛告訴中央社記者，她不滿意特拉皮爾的答覆，因此寫信請他完整說明，好讓達梭和台灣之間的貿易關係更有效地活躍起來，「我想很快會收到回信」。

展望法台合作，巴緹斯黛著眼於半導體領域，「台灣當然是這方面的領航者」，還有對台灣來說至關重要的能源議題，包括能源主權和核廢料處理，以及離岸風電等再生能源，都是未來可期的方向。

駐法國代表郝培芝8日晚間在巴黎主持114年國慶酒會。她致詞時說，歐洲面臨全新的混合式威脅，台灣願分享因應經驗。圖／中央社
駐法國代表郝培芝8日晚間在巴黎主持114年國慶酒會。她致詞時說，歐洲面臨全新的混合式威脅，台灣願分享因應經驗。圖／中央社

法國 國慶

延伸閱讀

法國網紅拿針筒隨機刺路人拍惡作劇片 遭逮捕下場超慘

影／嘉義名醫宋思權汶萊國慶酒會領唱國歌 以歌聲傳遞榮耀友誼

足球／披阿爾及利亞戰袍 法傳奇席丹之子感自豪

深愛台灣…幻象戰機法籍「種子教官的教官」離世 與殉職沈一鳴天堂相聚

相關新聞

基隆海巡生力軍新型35噸級巡防艇成軍 強化東北角海域巡弋

海巡署基隆海巡隊今天在基隆港東15碼頭舉行「PP-3530巡防艇祈福典禮」，由隊長莊光正主持，新型35噸級巡防艇成軍，加...

國慶前夕強化戒備 金馬澎分署連9天嚴防「灰色地帶」挑釁

雙十國慶將至，海巡署金馬澎分署為確保海疆安全，自9月30日起連續9天啟動「擴大威力掃蕩勤務」，橫跨大陸「十一長假」與中秋...

投書外交事務期刊 林飛帆：俄烏戰爭警示—和平不能靠綏靖主義來維持

明天是國慶日，國安會副秘書長林飛帆今天在「外交事務」（Foreign Affairs）期刊以〈台灣「以實力促進和平」的計...

國防部買椅子一張要價5萬？ 國防部說明顧立雄喊停真相

國防部編列強化韌性特別預算，國民黨立委馬文君質疑，國防部聯戰中心採購長官座椅，一張椅子要價5萬元、長效保存瓶裝水每瓶更要...

國防部特別預算「離譜清單」曝光 長官椅5萬元、戰備水喊價120元

行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預算總額達到5700億元。其中國防部預算高達1132億餘元...

114年國防報告書公布 無人機襲擾外島國軍4步驟擊落

國防部今天將公布114年版國防報告書。報告書指出，中共對我採取多項「灰色地帶混合威脅手段」以及「準軍事行動」等針對性軍事威脅，逐步加大對我威嚇力道。國防部並重申，針對中共無人機襲擾外離島，軍方已經訂定4項步驟的應處流程，將動用干擾槍或步槍、機槍，以軟硬殺方式，擊落無人機。 國防部今年是第18次出版國防報告書，新版國報告書分為「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」、「國防管理」等四篇、八個章節，全書共191頁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。