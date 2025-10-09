國慶前夕強化戒備 金馬澎分署連9天嚴防「灰色地帶」挑釁

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
雙十國慶將至，海巡署金馬澎分署已連續9天啟動「擴大威力掃蕩勤務」，圖為海巡人員勤教作業。圖／金馬澎分署提供
雙十國慶將至，海巡署金馬澎分署為確保海疆安全，自9月30日起連續9天啟動「擴大威力掃蕩勤務」，橫跨大陸「十一長假」與中秋連假，並將持續至台灣的國慶3天假期，全面強化海域監控與岸際防護，嚴防中國大陸藉機發動「灰色地帶」挑釁或滲透行動。

金馬澎分署指出，根據各地海域情勢變化，不僅加強岸海勤務能量，勤務期間結合科技偵蒐設備，全面掌握海域與岸際目標動態，並將巡防艦艇前推至限制水域外圍，防堵大陸公務船、漁船越界或干擾我方。

截至10月9日止，岸海勤務已動員巡防艇52艘次、巡邏車146輛次、機車36輛次、無人機2架次、偵搜犬3犬次與人力690人次，執行成效計監控中國海警船動態36艘次、其他中國公務船動態33艘次、驅離越界大陸漁船2艘、大陸貨輪3艘、處置聚眾鬥毆事件1件、查獲組織犯罪通緝犯1人、限制出海1人。金馬澎分署將持續落實各項勤務作為，全力維護國家安全、海域治安、人命安全等三安工作。

金馬澎分署強調，此次威力掃蕩除展現執法決心，也在「機先防範、威懾不法」原則下，阻斷可能的灰色地帶衝突與認知作戰，確保離島漁民作業安全與國慶活動順利舉行。海巡呼籲，民眾若在海岸或海域發現可疑動態，請立即撥打海巡專線118通報，海巡人員將第一時間馳援。

雙十國慶將至，海巡署金馬澎分署已連續9天啟動「擴大威力掃蕩勤務」，橫跨大陸「十一長假」與中秋連假，並將持續至台灣的國慶3天假期，全面強化海域監控與岸際防護。圖／金馬澎分署提供
