基隆海巡生力軍新型35噸級巡防艇成軍 強化東北角海域巡弋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆海巡生力軍新型35噸級巡防艇成軍，強化東北角海域巡防。圖／基隆海巡隊提供
海巡署基隆海巡隊今天在基隆港東15碼頭舉行「PP-3530巡防艇祈福典禮」，由隊長莊光正主持，新型35噸級巡防艇成軍，加入東北角海域防線，展開維護漁權、守護主權及海上巡弋任務。

PP-3530艇為艦隊分署依「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」所建造的新型35噸級巡防艇，具備航速快、吃水淺、操縱靈活及節能減碳等特性。

全艇長22.35公尺、寬5.12公尺、最大吃水1.0公尺，續航力達676浬，最高航速可達45節（約時速83公里）。艇上配有高壓消防水砲，每小時噴水量約7萬公升、射程達60公尺，具備強大滅火與支援能量。船體採鋁合金打造並強化防撞結構，可有效提升執行登檢、查緝等任務之安全與效率。

基隆海巡隊表示，新型35噸級巡防艇憑藉高機動與高性能優勢，能迅速因應各類海上狀況，無論是漁權維護、治安維護或救生救助任務，皆可發揮最大效能。隨著PP-3530艇正式成軍，搭配既有的同型PP-3501艇，將大幅強化東北角海域巡邏與執勤能量。

基隆海巡生力軍新型35噸級巡防艇成軍，強化東北角海域巡防。圖／基隆海巡隊提供
基隆海巡生力軍新型35噸級巡防艇成軍，強化東北角海域巡防。圖／基隆海巡隊提供
海巡署 基隆港 能量

