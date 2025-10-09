2025台北安全對話 賴總統重申國防預算2030達GDP 5%

賴清德總統9日上午接見「2025台北安全對話」與會外賓，他表示，面對威權主義擴張與科技快速發展帶來的挑戰，民主陣營的團結與應變更加重要。明年度台灣國防預算按照北約標準將超過GDP 3%，且預計在2030年前提升到GDP 5%。

訪賓一行由國防安全研究院董事長霍守業陪同，前來總統府晉見賴總統，國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時表示，近年來隨著威權主義持續擴張與科技迅速發展，全球秩序都面臨嚴峻挑戰，也考驗著全球民主陣營的團結及應變，因此「台北安全對話」顯得格外重要。

他提到，今年主題是「整合嚇阻：以實力維持印太和平」，聚焦國際局勢、新興科技衝擊、強化社會韌性以及台灣的戰略角色等議題，這不僅是學術政策的交流，更是理念相近國家攜手應變挑戰，追求和平的重要契機。

賴總統感謝貴賓們分享許多寶貴的經驗和見解，加深民主國家之間的合作，以及澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）、美國保守聯盟主席司馬特(Matt Schlapp)、美國國防國際總裁范•希普(Van D. Hipp)及在場各位，多年來為台灣發聲、表達支持。

他指出，台灣站在威權主義威脅的第一線，希望凝聚民主夥伴的力量促進印太區域的穩定發展，也感謝國防安全研究院董事長霍守業與同仁們，藉由推動「台北安全對話」讓國際社會更了解台灣的國安戰略。

賴總統表示，未來台灣會持續強化國防力量、發展全社會防衛韌性，提升國家整體的安全力量。明年度台灣國防預算按照北約標準將超過GDP 3%，且預計在2030年前提升到GDP 5%，展現台灣自我防衛的堅定決心以及善盡維護台海和平穩定的責任。

他說，台灣將積極發展不對稱戰力、建構智慧化防禦作戰體系、推動更具競爭力的國防產業以及強化全社會韌性。這些努力不只要確保台灣有能力守護民主自由價值，更將成為友盟國家可信賴的安全合作夥伴，共同維護區域的和平穩定。

賴總統強調，「以實力守護和平、以合作深化安全」是台灣的目標。台灣會繼續跟各國在國防安全、災害防救以及科技發展等領域加強交流合作，也期盼各位貴賓繼續支持台灣，攜手促進印太區域的民主、和平與繁榮。

澳洲前總理莫里森致詞時表示，此行是以台灣的朋友、支持者與倡議者的身分前來，也為台灣國慶日致上誠摯祝賀；訪團成員來自美國、歐洲及印太區域內的日本、澳洲，展現國際社會對台灣議題的團結與堅定支持。

莫里森肯定賴總統在推動國防、維護台海和平及確保台灣繁榮發展等方面所展現的堅定領導力與韌性，也對賴總統致力凝聚國內共識、推動國家安全與區域和平的努力表達支持與祝福。

莫里森指出，此次「台北安全對話」聚焦於確保海事安全、強化飛彈與無人機防禦及國防自主等議題，台灣已在相關領域取得顯著進展，也強化全民防衛韌性。

莫里森重申，訪團成員將持續發聲，讓世界知道台灣的重要性，這不僅是為了台灣，對全球的安全、主權與自由都至關重要，國際社會應從烏克蘭的經驗深刻學習，透過團結以避免同樣的悲劇在台灣發生，也確保印太區域的和平與穩定。