林飛帆：台灣若遭併吞 重創全球經濟每年10兆美元

國安會副秘書長林飛帆今天投書外媒表示，若台灣被中國併吞，中國將取得印太地區的主導權，嚴重威脅美日菲等區域國家安全，同時重創全球經濟，每年預估損失高達10兆美元。台灣的命運並非僅是區域問題，而是全球穩定與繁榮的關鍵一環。

林飛帆投書美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊，以「台灣以實力促進和平的計畫－韌性投資如何嚇阻北京」為題，向國際說明台灣在強化國家防衛韌性上的努力。

他表示，以「韌性為戰略」，2025年7月台灣舉行全國性漢光與城鎮韌性演習，首次整合軍隊、民眾、地方政府、非政府組織（NGO）及基礎設施網絡，象徵台灣防衛戰略從「純軍事防禦」轉向「全社會防衛韌性」，目標是讓侵略的代價高到任何敵人都無法承受，以嚇阻侵略者意圖。

其次，林飛帆表示，借鏡烏克蘭、芬蘭與以色列的全社會防衛經驗，深知和平不能靠綏靖主義維持。戰爭的演變速度，提醒小型民主國家若要在強權威脅下生存，必須在衝突發生前就做好準備。

他指出，第三，從蔡政府到賴政府：韌性的制度化。前總統蔡英文任內奠定基礎，包括電網強化與兵役和訓練改革，總統賴清德進一步將全社會韌性制度化，透過「全社會防衛韌性委員會」，以5大韌性工作主軸推進，串聯企業、學界與公民社會，建立跨領域合作機制。

第四，國防與韌性建設，建構嚇阻力量。林飛帆表示，台灣2026年國防支出超過GDP3.3%，2030年達5%，聚焦於不對稱戰力，如沿岸飛彈系統、機動防空系統，以及無人機技術。同時政府提出總額5500億的強化韌性特別預算，綜合軍事與韌性支出，也有助於台灣的安全相關預算在2026年前達到北約防務的標準。

第五，團結即嚇阻。林飛帆指出，強化韌性並非挑釁，而是民主國家維護和平的方式。中國的演習以軍事擴張為目的，台灣的準備是為了守護現狀與自由民主。台灣政府期盼更多公私協力、朝野合作、公共討論，確保整體社會的團結，因為真正的全社會韌性建構在全民意志與社會共識之上。

第六，台灣若遭受攻擊對全球的影響。他說，若台灣被中國併吞，中國將取得印太地區的主導權，並嚴重威脅美日菲等印太區域國家的安全，全球經濟也將受到重創，預估每年損失高達10兆美元，因此台灣的命運並非僅是區域問題，而是全球穩定與繁榮的關鍵一環。

第七，呼籲民主國家積極合作。林飛帆說，「以實力維護和平」需要民主國家的共同具體行動。台灣呼籲志同道合的夥伴深化集體協作、共同投資民主韌性。呼籲更多民主國家採取具體行動，深化與台灣的合作。

他強調，當台灣全速推進準備時，世界不應再對台灣捍衛自由和未來的決心，有所懷疑。