國防部：戰備用水採購採實戰化考量 效期均長達5年

國民黨立委馬文君指出，國防部將採購的戰備用水每瓶價格預估120元惹議。國防部今天說明，以往國軍戰備瓶裝水效期約1年，但因應敵情威脅要以實戰角度思考，現行將採購的是效期長達5年，但會再訪商調整。

立法院今天審議「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中國防部編列的預算為新台幣1132億元，但國民黨立委馬文君質疑，包括國防部聯合作戰中心購買每張新台幣5萬元座椅；以及編列8億元購置大量特規、長效期的500毫升瓶裝戰備用水，但每瓶價格預估120元。

國防部上午舉行「民國114年國防報告書」發布記者會，國防部發言人孫立方中將說明，桌子部分，初步了解並非僅一張桌子，由於必須安裝螢幕，且是提供50人使用的大型組合式會議桌，因此必須特別訂製。

長官座椅部分，孫立方指出，當初承辦單位的考量，是因為在戰情狀況下，使用者長時間處於高壓力，希望椅子要符合人體工學，同時也希望能有5年保固，但部長顧立雄上午也在立法院說明不會買這麼貴的椅子，所以國防部會再調整。

瓶裝水部分，孫立方說，以往國軍所儲存的戰備飲用水保存期限較短，大概一年左右，但現在要以實戰的角度去考量，不僅水要儲存到一定的量，其存放地點、條件也都有特殊需求，因此將採購的是5年保存期限、特別規格的飲用水，才能符合戰時需求。

國防部後次室後勤管理處長陳益志少將說明，當時是參考日本市場進口到台灣的長效期飲用水，但訪商後發現，也有國內廠商能生產符合國軍5年以上效期的飲用水，將會再調整。