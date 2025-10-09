快訊

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

台積電收1,440元再創新天價 台股收27,301點、上漲238點

國防部：戰備用水採購採實戰化考量 效期均長達5年

中央社／ 台北9日電

國民黨立委馬文君指出，國防部將採購的戰備用水每瓶價格預估120元惹議。國防部今天說明，以往國軍戰備瓶裝水效期約1年，但因應敵情威脅要以實戰角度思考，現行將採購的是效期長達5年，但會再訪商調整。

立法院今天審議「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中國防部編列的預算為新台幣1132億元，但國民黨立委馬文君質疑，包括國防部聯合作戰中心購買每張新台幣5萬元座椅；以及編列8億元購置大量特規、長效期的500毫升瓶裝戰備用水，但每瓶價格預估120元。

國防部上午舉行「民國114年國防報告書」發布記者會，國防部發言人孫立方中將說明，桌子部分，初步了解並非僅一張桌子，由於必須安裝螢幕，且是提供50人使用的大型組合式會議桌，因此必須特別訂製。

長官座椅部分，孫立方指出，當初承辦單位的考量，是因為在戰情狀況下，使用者長時間處於高壓力，希望椅子要符合人體工學，同時也希望能有5年保固，但部長顧立雄上午也在立法院說明不會買這麼貴的椅子，所以國防部會再調整。

瓶裝水部分，孫立方說，以往國軍所儲存的戰備飲用水保存期限較短，大概一年左右，但現在要以實戰的角度去考量，不僅水要儲存到一定的量，其存放地點、條件也都有特殊需求，因此將採購的是5年保存期限、特別規格的飲用水，才能符合戰時需求。

國防部後次室後勤管理處長陳益志少將說明，當時是參考日本市場進口到台灣的長效期飲用水，但訪商後發現，也有國內廠商能生產符合國軍5年以上效期的飲用水，將會再調整。

國防部 馬文君 孫立方

延伸閱讀

國防部買椅子一張要價5萬？ 國防部說明顧立雄喊停真相

國防部特別預算「離譜清單」曝光 長官椅5萬元、戰備水喊價120元

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

國防部韌性預算遭疑浮濫 長官座椅5萬 戰備500cc特規水每瓶120元

相關新聞

國防部買椅子一張要價5萬？ 國防部說明顧立雄喊停真相

國防部編列強化韌性特別預算，國民黨立委馬文君質疑，國防部聯戰中心採購長官座椅，一張椅子要價5萬元、長效保存瓶裝水每瓶更要...

國防部特別預算「離譜清單」曝光 長官椅5萬元、戰備水喊價120元

行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預算總額達到5700億元。其中國防部預算高達1132億餘元...

投書外交事務期刊 林飛帆：俄烏戰爭警示—和平不能靠綏靖主義來維持

明天是國慶日，國安會副秘書長林飛帆今天在「外交事務」（Foreign Affairs）期刊以〈台灣「以實力促進和平」的計...

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

立法院財政委員會今天舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度...

台再被要求國防支出達GDP10% 俞大㵢：花多少錢不是問題

針對美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧提到支持台灣國防支出增至GDP的10%，我駐美代表俞大㵢8日表示，美方是希望...

國防部韌性預算遭疑浮濫 長官座椅5萬 戰備500cc特規水每瓶120元

國民黨立委馬文君表示，這次行政院編列了5700億元的強化韌性特別預算，國防部預算就高達1132億餘元；但她質疑，國防部聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。