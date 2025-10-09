國防報告書揭中共混合式威脅手段 企圖動搖民心士氣

國防部今天公布中華民國114年國防報告書，內容詳述中共對台灣的安全威脅，並指出中共透過灰色地帶混合式威脅手段，企圖動搖台灣民心士氣，營造社會對立態勢，等待時機與軍事威脅相結合，對台進行軍事行動。

國防部今天召開例行記者會，主題為中華民國114年「國防報告書」公布發行，全書共分為4個篇章，「戰略環境」篇的安全威脅章節詳述中共軍事能力現況與發展，中共軍事威脅以及灰色地帶混合式威脅手段。

針對中共軍事威脅，國防報告書指出，中共積極發展與整備軍事能力，透過各項準軍事行動、網路電子戰、以演代訓、火力打擊及封鎖隔離能力等，對台灣形成軍事威脅，並分析中共軍演的轉型，指出自2022年8月藉口時任美國眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）訪台，實施「聯合軍事行動」以來，對台實施演訓。

報告書進一步指出，中共自2024年起更派遣軍機、軍艦圍台軍演，新增海警船臨檢與封控，磨練戰區聯合作戰指揮效能，展現風控台灣本島及外離島能力，並藉各式灰色地帶襲擾作為，輔以錯假訊息及文宣進行認知戰，企圖營造軍演正當性，及台灣民眾恐慌氛圍，形塑犯台有利態勢。

至於灰色地帶混合式威脅手段，報告書指出，中共從不放棄以武力犯台選項，不斷對台進行準軍事行動、網路電子戰及封鎖隔離等針對性軍事威脅，同步在和、戰模糊的灰色地帶區間，結合輿論戰、心理戰、法律戰、網路攻擊、認知作戰暨敘事戰、經濟脅迫與情報滲透等混合式威脅手段，企圖動搖台灣民心士氣，營造社會對立態勢，等待時機與軍事威脅相結合，對台進行軍事行動。

報告書詳列7項台灣面臨的混合威脅手段，包括灰色地帶襲擾、中共在東海、南海海域活動的「台海周邊潛藏威脅」、輿論戰、心理戰、法律戰的「三戰複合式威脅」、情報滲透、經濟脅迫、認知作戰暨敘事戰、網路攻擊等。

國防報告書也納入「國軍無人機襲擾應處與要領流程」，指出流程為識別監控、告警通報、安全確認、防衛射擊等4步驟，防衛射擊為運用干擾槍及7.62公厘口徑以下的輕兵器採軟、硬殺併行手段擊落。

媒體關切國軍未來對長程無人機是否均以飛彈擊落，國防部發言人孫立方指出，反制無人機的發展其實非常迅速，幾乎每一天都有不同的進度，如何引進新的科技以及在現貨市場找到有效的反制無人機的系統，這是國防部一直在努力的一個方向，這個部分也會反應在未來武器裝備的籌獲上，這也是目前建軍備戰的重點之一。