國軍明年採購光纖無人機 交部隊測評作戰效益

光纖無人機在烏俄戰爭被廣泛使用，國防部今天表示，國防創新小組（DIO）明年規畫小批量採購光纖無人機、輕兵器反無人機火控系統等裝備，交付部隊測評，評估作戰效益，作為後續擴大採購參考。

國防部召開例行記者會，公布中華民國114年「國防報告書」，共分為4個章節，其中「國防管理」一章提到國防部國防創新小組（DIO）引進創新科技及現貨裝備。

針對國防創新小組目前的工作進度，國防部整評司國防淨評估處簡任處長史奇良表示，為了快速引進民間創新、成熟的技術，國防創新小組協同國防部業管單位，已經建立多種籌獲機制，目前各式無人系統、反制無人機系統等，已經協助需求單位蒐整，以利建案籌獲，其次是透過公開徵集進行原型開發。

史奇良表示，包括衛星影像AI自動辨識系統、擴增實境智慧作戰系統、智慧化倉儲管理3個案項，已經完成廠商評選作業，預計明年執行原型開發，明年也規劃運用小批量採購方式，採購光纖無人機、輕兵器反無人機火控系統等裝備，目的是藉由交付部隊進行測評，評估作戰效益，作為後續擴大採購參考依據。

史奇良指出，國防部也與國科會、經濟部、數發部合作，建立產業化圓桌論壇機制，透過盤點國軍需求，進行跨部會討論，將有利於提供國內產業進行開發項目，並由部會進行補助計畫，有利廠商投入開發，提供國防技術裝備發展。

至於AI技術導入，史奇良表示，這是國防創新小組優先關注領域之一。國防部推動的各項計畫中，有部分包含AI引進，國防部會針對各個AI軍事應用領域進行需求評估，進行整體規劃。

114年國防報告書於「和平基石」一章指出，國軍依總統賴清德「和平四大支柱」國家安全理念，持續與美國及其他友盟國家進行國防安全合作，透過軍事交流、國際智庫及國軍軟實力，鏈結建立民主夥伴關係，共同發揮嚇阻力量，並以負責任的態度，讓中華民國成為區域內和平的基石。

戰規司戰略研析處長劉文靖少將表示，中華民國是印太地區的負責任成員，會善用國際民主社群友台契機，與區域理念相近國家共同應對潛在威脅與風險，捍衛民主自由價值與生活方式，持續爭取在情報分享、資安防護、反制灰色地帶行動與認知戰威脅領域，實施安全交流互動，共同建構區域防衛機制。

至於台美交流，劉文靖表示，台美安全合作長期以來，以維護區域安全與和平穩定為目標，持續透過既有交流機制，強化合作基礎，依國防部防衛作戰需求，持續整備與戰力建構，並審慎評估相關合作方向，提升防衛韌性與自我防衛能力。