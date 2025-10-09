投書外交事務期刊 林飛帆：俄烏戰爭警示—和平不能靠綏靖主義來維持

明天是國慶日，國安會副秘書長林飛帆今天在「外交事務」（Foreign Affairs）期刊以〈台灣「以實力促進和平」的計畫─韌性投資如何嚇阻北京〉為題發表專文。林飛帆在文中強調，在發動任何戰爭之前，威權政權往往會先從民主國家的社會脆弱面下手。對台灣而言，俄烏戰爭是關鍵的警示—和平不能靠綏靖主義來維持。戰爭的演變速度也提醒，小型民主國家若要在強權威脅下生存，必須在戰火未起前就完成準備。

以下為林飛帆投書內容中譯版本

2025年7月，台灣舉行了數十年來規模最大的軍事演習之一。然而，這次的演習不同以往，大部分侷限於獨立的軍事訓練場內，而是在城市的中心展開。坦克車穿梭於市區街道，超過兩萬名後備軍人動員加入演習，而士兵透過捷運系統運送武器，並模擬包括台北主要橋樑在內的關鍵基礎設施遭受攻擊。隨著空襲警報響起、街道清空，演習同時測試各政府機關在極端情境下的應變能力。地下停車場與捷運站成為防空避難所，學校與市民中心化為臨時救援與醫療據點。非政府組織（NGO）、消防與警察單位也投入物資運補與社區防護。政府並同步發布新版防空避難指引，向民眾提供避難與安全守則。

換言之，這場演習的範圍已經超越傳統軍事層面，反映出台灣正在深化的一種理念：要能有效嚇阻中國，不僅仰賴軍事現代化，更需建立「社會韌性」—全民如何抵禦極端情況，或抵抗軍事侵略。雖然這是民眾首次在社區中親眼見證如此大規模軍演，但社會並未恐慌，反而展現出強烈支持，肯定這種實戰化的防衛準備。

自2012年以來，中國國家主席習近平從未掩飾其以武力併吞台灣、並追求印太主導權的野心。中共將這些目標包裝為「中華民族偉大復興」的一環，並以升級的軍事威脅以及跨領域混合手段不斷對台施壓，從幾乎每日的空域侵擾、大規模實彈演訓，到網攻與假訊息操作——意圖不僅在於恫嚇，更在削弱台灣的信心與抵抗意志。

面對此種威脅，台灣正推動一套系統性的「全社會防衛韌性」戰略，結合軍事準備、民主凝聚力、基礎設施強化與社會力量，目標是讓侵略的代價高到任何敵人都無法承受。7月的演習清楚展現台灣在這個方向上的大幅進展。然而，嚇阻的力量在於集體行動—現在正是民主國家透過投資台灣韌性來共同維護和平的時刻。

從壓迫到啟示

在發動任何戰爭之前，威權政權往往會先從民主國家的社會脆弱面下手。破壞民心士氣、癱瘓基礎設施、擾亂決策體系，讓侵略者能在未開戰前就削弱對手的運作能力。俄羅斯於2022年入侵烏克蘭之前，便以一連串「混合攻勢」為前奏：對關鍵基礎設施發動網攻、散播分化性假訊息、以能源依賴進行經濟脅迫，並滲透親俄勢力以操弄政治。這些行動並非戰術干擾，而是全面入侵前的預演，用以削弱對手並測試其承受系統性衝擊的能力。

戰爭爆發後，莫斯科延續同樣劇本，攻擊電力、通訊與能源設施，造成社會混亂與心理疲勞。然而烏克蘭憑藉堅韌的民間社會、媒體識讀教育、分散式基礎設施與領土防衛力量，成功阻止俄軍取得速勝。原本預期的閃電戰化為消耗戰，重創俄軍實力，引發史上最嚴厲的制裁，也讓普丁承受高昂的國內政治風險。烏克蘭的經驗證明，現代嚇阻的核心在於社會能否在打擊下持續運作並堅持抵抗。

烏克蘭並非唯一致力於打造民防的國家；芬蘭與以色列也因長期面對威脅，發展出世界首屈一指的全社會韌性或全民防衛體系。這些制度不僅強化軍事準備，也涵蓋民防訓練、醫療網絡、急救應變小隊，而這些都源自於更深層的社會信念：「投降絕非選項」。公共傳播策略與心理支援架構被用以確保民心士氣能抵抗長期危機，而維持政府持續運作能力的建構，則避免在極端狀況下社會產生裂解。

對台灣而言，俄烏戰爭是關鍵的警示—和平不能靠綏靖主義來維持。戰爭的演變速度也提醒，小型民主國家若要在強權威脅下生存，必須在戰火未起前就完成準備。烏克蘭的經驗促使蔡英文政府三年前即著手整合民防計畫、強化基礎設施，並培養全民心理與物資層面的應變力。

從基礎打造韌性

蔡政府推動的國家韌性整備，首先盤點生活必需品與重要物資（包括戰場醫藥品），並承諾十年內投入5645億( 185億美元)用以強固與分散電網，避免單點故障風險，同時開始投資低軌衛星，以確保海底電纜中斷時仍可維持通訊；為提升後備動員與軍民協作效率，政府成立「全民防衛動員署」；在俄烏戰爭升溫之際，台灣也將義務役期從四個月延長至一年，並全面提升訓練品質。這些措施為賴清德總統上任後的「全社會防衛韌性」藍圖奠定基礎。

賴政府更將「強化韌性」列為施政重點之一，舉例而言，賴總統設立「全社會防衛韌性委員會」，每季與企業界、宗教團體、學界與NGO代表會議，檢討進度並跨界協調。過去一年，該委員會推動多項新計畫，包括跨層級政府的桌上推演、小規模實兵演練以測試各部會應變能力，並舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，與美國、英國、歐盟等民主夥伴交流經驗。

賴政府也同時指導七月份的大規模演習，不僅強化軍事訓練，更凸顯政府各部會的參與，這代表了防衛觀念的根本轉變。建立在此基礎上，賴總統亦要求國安會密切督導各部會在五大主軸推進，包含民力訓練與運用、物資盤整暨維生配送、能源與關鍵基礎設施維運、緊急時期社福與醫療、網路與資通訊安全。

雖然全社會防衛韌性整備尚未完成，但這一系列改革代表台灣已從「純軍事防禦」邁向「社會整體存續」的新階段。其目標不僅是抵抗侵略，更要在壓力下維持民主運作、經濟穩定與制度連續性，削弱北京在灰色地帶與混合戰領域的滲透手段。

台灣國防預算預計2026年超過GDP的 3.3%，並於2030年達到 5%，彰顯嚇阻戰略決心。此預算除傳統軍事武器外，明確投注於非對稱戰力，包括沿岸飛彈系統、機動防空平台，以及日益成長的無人機與反無人機技術。同時，賴政府提出5500億（181億美元）的「強化韌性特別預算」，其中1500億（49億美元）用於海巡情資監偵系統、救災設備與避難設施強化。綜合軍事與韌性支出後，台灣的安全相關預算將於2026年達到北約防務水準。

然而，韌性無法單靠預算採購而成，還需堅定的民意支持與社會共識。一些在野反對聲音批評這樣的準備是「挑釁北京」，但事實恰恰相反—事實是，威權侵略者正以軍事擴張為目標強化戰備，而台灣的準備則是以守護現狀與自由民主為目的進行演練。台灣已經沒有時間等待，因此賴政府選擇加速整備的進程，並透過更多的公共討論、朝野協作、公私夥伴關係(尤其是科技等領域)，以確保政府及整體社會的整備。包括美國在內的國際友盟國家，也正在加強與台灣政黨的互動，向各黨派說明這些準備的必要性與迫切性。

最終，團結－不分國內或國際、公部門或民間，皆能向潛在侵略者發出明確訊號：台灣在壓力下依然堅定。而嚇阻不僅關乎能力，更關乎意志與認知。這也是為何，賴政府在新版《台灣全民安全指引》中明確宣示：「一旦發生軍事入侵，任何宣稱『國家戰敗』或『政府已投降』的消息，皆屬假訊息。」

漣漪效應

正如台灣多次警告國際夥伴，北京的野心遠不止於台灣，實際上中國與其盟友正企圖改寫全球秩序。整個印太地區，解放軍頻繁進行大規模軍演、在南海騷擾菲律賓船隻，甚至在塔斯曼海突發實彈演習，干擾民航與航運；中國同時向俄羅斯與伊朗提供關鍵零組件與軍民兩用科技，協助莫斯科延續戰爭，也強化德黑蘭的攻擊能力。這一連串行動顯示，北京正有系統地削弱現有全球均勢與安全架構。

因此，台灣的抵抗能力影響遠超自身。一旦台灣淪陷，全球戰略格局將被根本改變，中國將獲得在西太平洋的前進基地，威脅多條重要海上航線，削弱美國履行印太防衛承諾的能力；第一島鏈的崩潰也將引發日本、菲律賓與南韓的警覺。若中國成功吞併台灣，亦將釋放出危險訊號：小型民主國家無法在強權陰影下生存。這不僅削弱民主陣營的信譽，也會助長將武力視為國家手段的錯誤觀念。

全球經濟也將立即承受衝擊。在高度專業分工的全球供應鏈中，台灣生產絕大多數先進半導體，驅動當今的世界經濟。而在2024年，台灣港口貨運量創下 6.9億計費噸的紀錄，且約有全球一半的貨櫃船需經台灣海峽。若此航線或製造能量受阻，從電子產品到汽車乃至軍工產業都將陷入停擺。彭博估計，台海戰爭可能每年造成全球 10兆美元經濟損失，相當於全球GDP的十分之一。

台灣的命運不僅是區域的問題，更是對國際秩序能否承受威權擴張的考驗。賴清德政府深知此點，並展現出透過軍事能力與社會韌性建立可信嚇阻的決心。然而，隨著威權國家合作日益密切，並結合網攻、經濟脅迫與軍事威脅，印太和平的維繫不能僅靠台灣。

台灣人民感謝各國聲援，但民主國家仍需採取更即時、更具體的行動，強化與台灣的安全合作，包含提升跨領域協同作業能力。台美雙方皆認同，一個民主國家的強韌，能增進所有民主國家的安全，因此，2025年雙方大幅深化軍事採購與武器交付合作，以加速台灣防衛準備，這應成為其他民主國家的行動號召。

台灣正以堅定的意志與積極的行動，超越軍事層面打造全方位的防衛韌性，決心以實力促進和平。當台灣全速推進準備時，世界不應再對台灣決心捍衛其自由和未來有所懷疑。